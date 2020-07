Antes de que el líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, renunciara a su cargo en la cancillería, la designación de puestos frente a los ministerios parecía en orden. El candidato a ocupar la titularidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible era el diputado nacionalista Gerardo Amarilla. Pero con la salida de Talvi el rumbo cambió, y para mantener el equilibrio de los partidos que integran la coalición de gobierno en el Ejecutivo, el presidente ofreció el nuevo ministerio a Ciudadanos. Ahora el candidato a ocupar ese lugar es el senador Adrián Peña.

Cuando Amarilla tuvo noticia de esta decisión no sintió enojo porque con la experiencia “uno sabe que la política es así, las circunstancias cambian, y las cuestiones que parecen casi resueltas se pueden modificar”, expresó a la diaria. Esta semana “seguramente” definirán los cargos frente al nuevo ministerio, dijo el diputado.

Sobre la designación de Peña, el diputado dijo que “hasta ahora hubo algunos trascendidos, pero no hay ninguna comunicación oficial”. “No me atrevería a dar una expresión hasta que haya una resolución del Ejecutivo”. Aunque todo señala que es una nominación segura, Amarilla dijo que antes “todo parecía indicar otra cosa”, y si se hubiera adelantado “estaría en offside” y “por eso en política se debe ser cuidadoso y prudente”.

El diputado nacionalista expresó que aún no le han ofrecido ocupar la subsecretaría del nuevo ministerio, pero que si le ofrecen el puesto “lo que tengo para decir es: fidelidad al presidente, al gobierno y al Partido Nacional”. “Lo evaluaré y sinceramente estaré dispuesto a trabajar en el lugar donde el gobierno lo estime conveniente”, manifestó. Amarilla dijo que formalmente no le han planteado esa opción, pero que informalmente “hay comentarios en el Parlamento y conversaciones”.

El diputado reconoció que su nombre estuvo sobre la mesa para ocupar la titularidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Manifestó que trabajó en la propuesta de ambiente de Luis Lacalle Pou en las elecciones presidenciales de 2014 y 2019, además de participar en las propuestas de la coalición de gobierno en la materia.

Amarilla no cree que se designe a una persona que no pueda cumplir con las competencias de la cartera de Ambiente y sostuvo que “de todas maneras, aunque no sea técnico experto en la materia, seguramente la persona que va a estar en el cargo tendrá respaldo político y va a saber escuchar a los técnicos y va a actuar en consecuencia con el gobierno”.