Uruguay asumió esta semana la presidencia pro témpore del Mercosur, en el marco de una nueva cumbre del bloque. Este jueves, durante una reunión virtual que mantuvo con los mandatarios de los países miembros, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, transmitió su intención de firmar en el correr de este año el acuerdo con la Unión Europea y el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), así como de avanzar en acuerdos comerciales con Estados Unidos y China. “Los países que han triunfado en su desarrollo han estado cerca de los dos. Y esa es la vocación de Uruguay: cerca de Estados Unidos y cerca de China”, afirmó.

“No debe de haber peor señal global que no terminar los procesos que llevan tantos años de negociación. Por eso, de ser posible, en estos meses tenemos que firmar con la Unión Europea y con el EFTA”, aseveró el jerarca durante la cumbre virtual, en la cual también participaron sus pares de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Bolivia. Lacalle Pou pidió “sincerar si realmente hay intención de avanzar en otros acuerdos”, y mencionó puntualmente a Corea del Sur. “Estamos convencidos de que no sólo a nuestro país, sino al bloque en general, le va a ser fructífero un acuerdo con Corea del Sur. Pero es mejor no avanzar si no estamos dispuestos a terminar un proceso y que quede a mitad de camino”, consideró.

En ese sentido, el presidente instó a sus colegas a dejar de lado los “alineamientos políticos del bloque”. “Nosotros somos gobernantes circunstanciales, que podemos tener distintas sensibilidades políticas y sociales y un componente ideológico distinto, pero no podemos estar cada cinco o cuatro años variando el sentir y el derrotero de nuestros pueblos por una vocación ideológica distinta”, reflexionó. En ese punto, hizo referencia a la intención de su gobierno de avanzar en negociaciones con Estados Unidos y China: “No podemos caer en la falsa dicotomía de estar más cerca de uno que de otro”, opinó.

Lacalle Pou indicó que meses antes de asumir el gobierno mantuvo un diálogo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a quien le propuso “la posibilidad de recorrer el camino de un tratado de libre comercio”, planteo sobre el cual aún no obtuvo respuesta. Por otro lado, el mandatario asume necesario “reimpulsar el diálogo con China”, que “ha manifestado una y otra vez, formalmente, la vocación de profundizar las relaciones con el Mercosur”. “Pensemos en Asia y China en 2050, la cantidad de alimentos que van a necesitar. Y volvamos rápidamente a nuestra región, la gran productora de alimentos”, apuntó.

Finalmente, Lacalle Pou transmitió la necesidad de agilizar los tiempos que llevan los consensos para actuar en el bloque, de forma de concretarlos con mayor rapidez. “En este mundo tan vertiginoso, la oferta y la demanda se generan inmediatamente y se satisfacen inmediatamente. Y en el medio [estamos] nosotros, la política, los gobiernos. Y el Mercosur, que por su propia conformación establece que las decisiones son por consensos. Y a veces los consensos conllevan lentitud, por eso el consenso en el Mercosur tiene que ser pragmático, que tenga capacidad de analizar, de prever, de reaccionar y de avanzar en los tiempos del mundo”, enfatizó.