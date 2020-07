El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust sostuvo que si el gobierno no remueve al fiscal de Corte, Jorge Díaz, su partido político debería abandonar la coalición de gobierno.

En diálogo con el programa En perspectiva, de Radiomundo, Lust dijo que en caso de que el gobierno mantenga a Díaz, Cabildo Abierto “debería cambiar”, y analizar “que nosotros sigamos en la coalición”. “A ese punto llego yo. Cabildo Abierto deberá resolver con sus autoridades y en bancada. Pero si me pregunta cuáles son las consecuencias [de no remover a Díaz], las consecuencias son esas. Si me pregunta qué opino yo, creo que Cabildo Abierto debería dejar la coalición”, sostuvo.

Según Lust, el caso es “muy grave”, pero Cabildo Abierto no está al frente del gobierno. “No podemos imponer lo que la gente no nos dio derecho”, sostuvo.

El Poder Ejecutivo todavía no se expresó respecto al pedido de Cabildo Abierto. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a la diaria que el gobierno no tiene una postura sobre el pedido de remoción de Díaz.