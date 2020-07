El ex director de la Policía Nacional Mario Layera no cree que haya un giro en la lucha contra el narcotráfico, y advirtió que para realizar una afirmación de ese tipo es necesario demostrar en qué se basa el cambio. “Creo que es un poco ofensivo, significaría que los vaivenes políticos [afectan] a una misma Policía, porque no ha habido un cambio absoluto en los recursos humanos del Ministerio del Interior”, afirmó este viernes Layera, entrevistado por el programa Primera mañana, de la radio El Espectador.

En su opinión, “en todo caso sí hay un cambio de estrategia y de táctica” que pueda resultar positiva pero que se debería evaluar “al final del período de gobierno; no se pueden comparar cuatro meses con cinco años, ni con 25”. “Tampoco los escenarios sociales son permanentes, tienen una dinámica donde fluctúan y van evolucionando constantemente. Lo que falta en realidad es demostrar todo eso con estudios”, agregó.

Layera dijo que la actual administración pretende dar un mensaje “muy peligroso”, con el que se pretende “aparecer de forma diferente a los que estaban”. “Ahora, ¿la diferencia está basada en un estudio científico, en una estrategia, o simplemente en un deseo de que las cosas sean mejores? Creo que nadie se puede arrogarse el pensamiento de decir ‘quiero que las cosas sean mejores’, muchas veces se descalifica a la Propia policía que se está dirigiendo”, cuestionó.

Consultado sobre las repercusiones que tendrá la ley de urgente consideración sobre las políticas de seguridad, destacó que la Policía uruguaya alcanzó a tener uno de los mejores niveles de confianza en América Latina, pese a estar en un escenario de creciente violencia, y planteó sus dudas sobre cómo mantener esa confianza si no es acompañada por el resto de las instituciones estatales.

“Una institución como la policial no puede estar ajena a esta confianza; mis dudas parten desde ese punto de vista, que se vuelva a aislar a la institución o se la coloque como la única que participa en una confrontación de este tipo. Toda la sociedad y todas las instituciones del Estado tienen que estar involucradas en el tema seguridad”, agregó.

Layera, quien integró la Brigada Antidrogas entre 1995 y 2013, calificó de “un hecho gravísimo” el atentado perpetrado a principios de mayo a esa dependencia policial, y agregó que podría estar marcando una escalada diferente, si es que se trató de una acción para “amedrentar o provocar a las autoridades de manera de que se imponga el miedo”.

Para el ex director de la Policía Nacional, aún no está claro si la investigación del caso está terminada, y subrayó que las grandes incautaciones realizadas en 2019 pueden ser una motivación para que haya ocurrido un atentado de este tipo.

“Fueron cargamentos muy valiosos los que se incautaron afuera del país y en el país mismo, eso podría ser un elemento que hay que tener en cuenta, son organizaciones extranjeras que tienen vínculo en Uruguay y fueron duramente golpeadas”, agregó.

En cuanto a la situación generada en torno a la restitución de la placa en honor al comisario Víctor Castiglioni, Layera dijo que se trató de una acción inconsulta que no estuvo bien evaluada, pero desestimó que se trate de un mensaje a la interna policial.