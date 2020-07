“En la política los adversarios están afuera y los enemigos adentro”, dijo este miércoles el ex presidente José Mujica en su audición de M24. “Semejante afirmación, con un dejo de experiencia y de amargura” la recordó “por lo que le está pasando” a Ernesto Talvi, que hoy renunció a su cargo en la Cancillería.

Mujica sostuvo que “van a decir lo que quieran” pero “parece que no bancan las encuestas, no bancan el prestigio adquirido y tratan de sacarlo como chicharra de un ala”. “No vaya a ser que crezca en la consideración pública y hoy o mañana pueda disputar la jefatura. Han hecho aliados, sí, porque les conviene, para llegar, pero no son bobos, nada de criar criaturas que después son mayores”, indicó. El ex presidente agregó que en la política común y corriente “existen los celos, la envidia, como en tantas otras cosas de la vida”.

Subrayó que “por más multicolor que diga que es este gobierno, no hay duda de que está bien ensillados por el herrerismo”, que en este país “tiene hambre vieja” porque “ha luchado muchos años” y “no les afloja ni un tranco de pollo”. “Recién arrancaron y ya están pensando en la otra [elección], y lo hacen en toda la cancha, adentro de su partido y afuera, en la alianza. Pusieron a [Jorge] Larrañaga, ¿dónde? En el brasero, donde se cocinan todos, en el peor ministerio, la tumba de los cracks. ¿Por qué? Porque ahí se van pulverizando los restos del wilsonismo”, indicó.

Mujica sostuvo que los nacionalistas “apuntan a varios frentes” y a los colorados “los pastorean”. Agregó que “el sabio genovés”, en referencia al ex presidente y actual senador Julio María Sanguinetti, “no les preocupa tanto” porque “está viejo” y “de una forma u otra, inevitablemente, es la despedida”. “Pero Talvi, potranco más nuevo, técnico, poco ajetreado en la política, no vaya a ser que lo dejen crecer”, finalizó.