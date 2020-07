Al asumir su cargo como canciller, Francisco Bustillo adelantó que se juntaría con los ex presidentes y cancilleres para hablar de la política en relaciones exteriores. Hoy se reunió con el senador y ex mandatario José Mujica durante dos horas, en su chacra en Rincón del Cerro. A la salida, Mujica habló del vínculo de Uruguay con Argentina y dijo que los uruguayos “somos bastante plagas”, pero los argentinos “nos quieren mucho”. “Para mí es importantísima la relación con ellos, porque Argentina es un país determinante en nuestra historia”, dijo, y adelantó que hablaron de “turismo solamente porque a los porteños les gusta bañarse acá”, aunque “en febrero te cagás de frío”.

También dijo que hablaron de “todo”, ya que la “política exterior es capital global de los uruguayos y, como tal, hay que defenderla. No somos una gran potencia: ni existimos en el mundo. Nuestro papel es tirarnos al suelo y lloriquear siempre”.

Sobre Venezuela, Mujica dijo que “está más allá de lo que podemos hacer nosotros” y se refirió a la negativa del Frente Amplio a apoyar la venia para designar a Washington Abdala como embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos: “Abdala pone cada cosa en Twitter, es medio impresentable”, sentenció.

En cuanto a la gestión del antecesor de Bustillo, Mujica dijo que el colorado Ernesto Talvi había mostrado “compromiso” y es un “gran tipo”, pero tiene “un exceso de universidad y academia y una falta de boliche de la gran puta”.

Por su parte, Bustillo dijo que la conversación fue una de las muchas que ha tenido a lo largo de los años. “Fue gratificante encontrarnos y conversar una vez más con Pepe, lo considero un muy buen amigo. En ese sentido no me llevo un consejo particular, me llevo la visión de él. Entiendo que la política exterior la tenemos que construir entre todos. Más allá de la línea rectora de política exterior del Partido Nacional y del presidente [Luis] Lacalle, la política exterior tiene que ser un punto de encuentro”, afirmó.