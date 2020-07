El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, solicitará una reunión al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para pedirle explicaciones por la investigación administrativa que inició el sábado contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, según informó este lunes en una rueda de prensa. Díaz busca esclarecer la relación que había entre Carlos Moreira y la fiscal que archivó la causa por los audios virales en los que Moreira ofrecía pasantías a cambio de sexo.

“Queremos preguntar nada más. Tampoco podemos entrar en el mecanismo de intervenir”, afirmó Iturralde, luego de finalizada la reunión del directorio, pero advirtió que no va a “permitir que se generen intervenciones políticas sesgadas contra el PN”. El dirigente nacionalista consideró que “la política y la Justicia siempre tienen puntos de contacto”, pero hay un problema cuando se politiza la Justicia o se judicializa la política. Iturralde aseguró que no tiene conocimiento sobre la militancia política de Charquero y que no la conoce personalmente, pero señaló que “varios fiscales han tenido actividad política y hay que saber si eso te descalifica”.

La decisión del fiscal de Corte generó críticas por parte de varios legisladores de la coalición de gobierno. El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust anunció ayer que solicitará al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la destitución de Díaz, porque considera que cometió un “ataque a la autonomía técnica” y “al Estado de derecho”. Por otra parte, el diputado colorado Felipe Schipani cursará un pedido de informe a la Fiscalía General de la Nación en que solicita conocer los elementos “que justifican la instrucción de la investigación administrativa” para “evitar que se trate de una persecución política”.