En el marco de la votación de la ley de urgente consideración en la Cámara de Representantes, Sabina Calvo, diputada por Cabildo Abierto, vinculó la interrupción voluntaria del embarazo con la pena de muerte.

“Se habla mucho de la defensa de la vida, de los derechos humanos, porque no hay pena de muerte. Pero en el gobierno anterior se aprobó la ley de interrupción del embarazo. Pregunta: ¿ese niño dentro del vientre de su madre, que no hizo nada malo, no delinquió, no mató, no violó, no tiene derecho a la vida? ¿Quién lo defiende? ¿No es eso acaso una pena de muerte?”, dijo.

Y agregó: “Es una pena de muerte sin juicio a un inocente que no se le dio la posibilidad de defensa alguna”.

Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, la interrumpió para decirle que estaba “fuera de tiempo”.