El secretario general del Partido Colorado y ex presidente Julio María Sanguinetti publicó una columna en el periódico El Correo de los Viernes donde consideró que el el Partido Nacional tiene que “asumir” que el gobierno no es “blanco” sino, y “como ha dicho el presidente reiteradamente, multicolor”.

El Partido Nacional debe asumir que este no es un gobierno blanco sino, como ha dicho el Presidente reiteradamente, multicolor. Los demás partidos mantenemos nuestros perfiles aunque sin intransigencias. — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) July 10, 2020

En su columna, Sanguinetti sostuvo tras mencionar la salida de Ernesto Talvi de la Cancillería y el rol del Partido Colorado en el futuro Ministerio de Ambiente, que la crisis económica que vive el país no tiene presente y no puede compararse con la de 2002, porque “no es regional sino universal y, a la salida, no nos encontraremos con un mercado normal sino con una caída de actividad de la que nadie se ha librado”. Además, Sanguinetti mencionó que ante el inminente debate presupuestal ya se escucha “el mar de las reclamaciones”, de las cuales “la mayoría son legítimas”, pero “cuando todo es prioridad, nada es prioridad… Y de eso se tratará: de no perder de vista la perspectiva amplia, del conjunto y del futuro”.

Ante ese panorama, según el ex presidente “más que nunca es fundamental que la coalición de gobierno responda como lo viene haciendo hasta ahora. Con debates internos, sí, pero con efectiva unidad a la hora de decidir”. En ese contexto, sostuvo que el Partido Colorado tiene “en su esencia el sentido de responsabilidad para con el Estado democrático”. Pero eso no significa “silencio o abstención frente a los problemas y sus eventuales soluciones”. “En todo el espectro del gobierno estaremos presentes con espíritu de armonía pero con voz propia”, remató.