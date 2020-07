Cuando el empresario Juan Sartori apareció en la política partidaria del país, la ex senadora Verónica Alonso decidió dar un paso al costado, bajar su candidatura y apoyarlo. El balance de las elecciones internas fue positivo: el empresario fue el segundo más votado del Partido Nacional (PN). Sin embargo, a pesar del buen desempeño en las internas y en octubre, el sartorismo no logró posicionar a sus dirigentes en el gobierno.

Alonso no consiguió una banca en el Parlamento, tampoco un cargo en el gobierno. En diálogo con Búsqueda, la ex senadora dijo que se había equivocado al apoyar a Sartori: “Tomé una decisión equivocada. Y me arrepiento. Pero para atrás no se puede ir”.“Así que lo bueno de todo esto es que estoy aprovechando y dedicando el tiempo que durante tanto tiempo le saqué a mi familia”.

En abril de 2019, cuando Alonso decidió plegarse a la candidatura de Sartori, la entonces legisladora reconoció que no lo conocía al empresario, y que al principio tuvo un “natural desconcierto”.“Pero en estos meses lo conocí, y ahora sé que es un buen uruguayo y un buen blanco”.