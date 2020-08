Durante toda la semana pasada se hicieron especulaciones sobre qué puesto ocuparía Álvaro Chino Recoba en el organigrama del Club Nacional de Fútbol. El viernes finalmente se supo que el ex jugador será director de Relaciones Internacionales. En su primera aparición pública tras asumir el cargo, varios periodistas le preguntaron si considera que en Venezuela hay una dictadura. “Yo tengo una opinión personal, pero ahora estoy en un cargo importante, así que primero me gustaría juntarme con la directiva y analizar este tema”, respondió Recoba. La respuesta no satisfizo a los periodistas, que insistieron durante aproximadamente 30 minutos con la misma pregunta. Finalmente, el Chino se excusó de seguir respondiendo.

Los dirigentes albos reconocieron estar “muy preocupados” por este tema. “Son el tipo de cosas que, cuando te querés acordar, generaron una crisis interna que puede tener un costo muy grande. Quizás hasta provoque alguna renuncia”, advirtió uno de ellos. Otro dirigente se expresó en el mismo sentido, y agregó una nueva preocupación: “Si Recoba llega a renunciar por este tema nos deja muy mal parados ante los hinchas, pero el peligro más grande es que nos puede convertir en blanco de las críticas y las burlas de Peñarol. Obviamente, nuestro tradicional rival va a decir que no estamos preparados para dirigir un club y cosas por el estilo, y lo peor es que va a tener razón”.