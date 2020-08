El gobierno ruso anunció ayer que logró desarrollar la primera vacuna efectiva contra la covid-19. El anuncio generó gran escepticismo entre la comunidad científica internacional y algunos gobiernos de otros países, ya que esta vacuna aún no pasó por todas las fases de las pruebas en humanos. Otro de los cuestionamientos que recibió fue que es un invento del presidente ruso Vladimir Putin para convertir a todos los hombres en heterosexuales, pero en este caso el propio mandatario lo confirmó. “Es cierto. Nuestra vacuna va a convertir a todos los hombres en heterosexuales. De hecho, lo de que cura la covid-19 es un efecto secundario. Bienvenido, por supuesto, pero no buscado. Así que no se trata de ninguna teoría conspiratoria delirante, sino de un proyecto para hacer del mundo un lugar mejor a través de la erradicación de la homosexualidad, que es una enfermedad mucho más grave que la covid-19”, declaró Putin.

El mandatario ruso tampoco negó que la vacuna desarrollada en su país busca contrarrestar los efectos de la vacuna que impulsa el multimillonario Bill Gates. “No veo por qué habrían de criticarnos. Bill Gates y George Soros impulsan una vacuna que vuelve a los hombres homosexuales a través de un chip. Nosotros impulsamos una que los vuelve heterosexuales y sanos. Es una competencia justa. Que gane el mejor”, declaró Putin a las cámaras de la televisión rusa.