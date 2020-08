Cuando se concretó el alejamiento de Ernesto Talvi del gobierno y la política en general, en filas del Partido Colorado (PC) comenzó a especularse con la posibilidad de que Pedro Bordaberry retornara a la actividad partidaria. Una fuente colorada explicó que “nosotros creíamos que de acá a 2025 íbamos a contar con Ernesto Talvi como estrella del plantel, pero su huida nos dejó con un puesto vacío. Por eso decidimos hacer tanteos por Pedro Bordaberry, porque más allá de que su última temporada con los colorados no fue muy buena, por lo menos es un muchacho del club”. Las gestiones para la vuelta de Bordaberry avanzaron bastante, pero finalmente se frustraron porque el actual empleador del ex candidato presidencial, Montevideo City Torque, no aceptó las condiciones que ofrecía el PC. La fuente consultada relató: “En el partido no estamos pasando por una buena situación desde el punto de vista económico. Claramente no podíamos pagar por Pedro todo lo que nos pedía Torque, así que le ofrecimos a Julio María Sanguinetti como parte del pago. Pero a ellos no les servía el trueque”.

Un dirigente del club propiedad de Mánchester United confirmó esta versión. “Sanguinetti es un dirigente muy capaz, eso nadie lo niega, pero reconozcamos que ya no está en su mejor momento. Supo brillar en los 80 y un poco en los 90, pero después de eso perdió forma física e intelectual. Necesitamos a alguien moderno y dinámico, y Sanguinetti no es ninguna de las dos cosas”.