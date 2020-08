En lo que va de este gobierno el Partido Nacional no había tenido grandes enfrentamientos en la interna, pero esa paz parece haber llegado a su fin, ya que varios dirigentes del ala wilsonista del partido decidieron salir a enfrentar a los sectores “peligrosamente izquierdistas” de la coalición multicolor, como el Herrerismo y Cabildo Abierto. El ministro del Interior y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, afirmó que “el wilsonismo siempre ha sido un movimiento con una fuerte impronta progresista, pero eso no significa que estemos dispuestos a ser cómplices de cosas como el modelo semicomunista que el presidente Luis Lacalle Pou quiere aplicar en el campo. Progresismo sí. Autoritarismo de izquierda como el que impulsa el Herrerismo, no. En ese sentido siempre nos van a encontrar en la vereda de enfrente”.

Pero los wilsonistas también tienen reparos con algunos de sus socios en la coalición. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, apuntó contra Cabildo Abierto y su líder, Guido Manini Ríos, de quien declaró: “Llegó al gobierno supuestamente para defender a sus ex subalternos, pero después se olvidó de la familia militar. Hoy por hoy, los soldados solamente tienen al wilsonismo para defenderlos. El resto de los sectores y partidos, y en especial Cabildo Abierto, no reconocen el aporte que hacen al país, tienen una enorme cantidad de prejuicios a la hora de juzgarlos y se resisten a dejar el pasado atrás”.