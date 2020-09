En las Fuerzas Armadas consideran que la institución está pasando por un buen momento, ya que después de 15 años de gobiernos frentistas en los que se tomaron varias medidas que causaron malestar entre los mandos, llegó un gobierno que es considerado más afín a los intereses de los militares. “Ahora nos sentimos más respetados y apreciados, por lo que comenzamos una cantidad de nuevos proyectos. Uno de ellos es el de adoptar a José Mujica”, adelantó una fuente del Ejército.

La idea de que el senador y ex presidente pase a formar parte de la familia militar venía siendo manejada desde hacía varios años, pero todavía no se había llegado a un consenso. La fuente consultada relató que “al principio había muchos recelos, pero con el paso del tiempo los que estaban más escépticos se dieron cuenta de que Mujica tiene alma de militar”. “Estoy seguro de que cuando se concrete la adopción, la adaptación va a ser muy fluida. Al Pepe lo vamos a terminar queriendo como uno más de nosotros”, aseguró.

Con respecto a la posibilidad de nuevas adopciones, en las Fuerzas Armadas no hay planes concretos. “Algunos han mencionado la posibilidad de adoptar a Javier García, pero para mí una persona sin experiencia en el manejo de armas no se integraría bien a la familia militar. Capaz que puede venir alguna tarde a jugar, a tomar la merienda y cosas así. Pero a quedarse definitivamente, no creo”, opinó la fuente consultada.