Tags: Pymes, Azucena Arbeleche, ANMYPE Categorías: Producción

Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (ANMYPE) dijo que en el Poder Ejecutivo (PE) y en especial en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están “orgullosos” de que se ahorren 660 millones de dólares en deuda, y dijo que eso demuestra que “hay cierto autismo”, porque se fijaron una meta y no la cambiaron teniendo en cuenta la realidad de la crisis generada por el covid-19.

Este viernes, Villar dio una entrevista con el programa Primera Mañana de El Espectador en la que aseguró que nunca tuvieron suerte con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche porque los atendió, a pesar de que le mandaron varias notas con propuestas para paliar la crisis de las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Contó que el que sí los recibió fue el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al que le propusieron medidas como la extensión de los seguros de desempleo. “Las micro y medianas empresas, por cuestiones operativas, no pueden tomarse el lujo de enviar al trabajador al seguro de paro, ni siquiera al flexible, porque muchas veces es una sola persona” por lo que pidieron quitas a los aportes patronales de esos trabajadores.

Sobre Arbeleche afirmó que en una oportunidad les respondió que lo que ellos proponían ya se estaba haciendo, “cuestión que no es así”. “El Estado uruguayo ha sido uno de los peores del mundo en lo que ha sido la inversión para el sostenimiento de su realidad socio-económica” dijo, y advirtió que se van a perder los niveles de formalidad alcanzados en años anteriores, algo que no sólo afectaría al Banco de Previsión Social, sino también al sistema mutual.

Dijo que a pesar de que se han creado créditos especiales, “muchas veces el crédito en malas condiciones no es una solución sino un acelerador del problema de la empresa”. A pesar de que en varias oportunidades dijo que el impacto en las Pymes no es homogéneo “todos los sectores que trabajan para el mercado interno se vieron afectados”. Por esto no ve bien que no se mantengan los salarios reales de los trabajadores, a pesar de que son conscientes de que las pautas salariales se deben mantener y dijo que no deberían tener pérdidas, porque este tipo de empresas depende del mercado interno.

ANMYPE propuso nuevas medidas, una de ellas es que las micro y medianas empresas que generen un nuevo puesto de trabajo tengan un año de exoneración de aportes patronales, con la obligación de generar otro año de vínculo laboral. “El PE no pierde y a veces ganaría porque la persona que se emplee puede salir del seguro de de desempleo”, dijo y comentó que a pesar de que las autoridades encuentran positivas este tipo de iniciativas eso es “lo que más nos preocupa porque después no se implementan”.

Además, en la nueva nota enviada a la ministra piden que se genere un cambio impositivo para las Pymes: las que tienen entre uno y 99 empleados. Una de las ideas es bajar la franja del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) de 25 a 5%, en el caso de las micro, de ese 20% de beneficio, 50% deberá ser invertirlo en activos fijos como software o equipamiento, lo que obligaría a capacitar al personal y actualizarlo. En el caso de las pequeñas empresas las condiciones serían las mismas, pero la rebaja sería de 25 a 15%. Villar pidió que los programa de compras públicas se hagan en las empresas medianas ya que “es un instrumento potente como para sostener y desarrollar algunos sectores empresariales y estamos perdiendo la oportunidad de alinear otro elemento del cual se dispone”, a su entender se trata de una “obligación moral y ética”.

Sobre las medidas dadas a conocer por el Partido Colorado (PC) aseguró que son positivas, pero no entienden que para que se suspenda, hasta noviembre, el pago del IRAE se tomen cuenta las utilidades. El PC dice que el beneficio sería en los casos de que ventas en 2020 hayan sido menores a cuatro millones de unidades indexadas –unos 450.000 dólares–. Villar aseguró que el monto de facturación “no tiene que ver con la posibilidad de pagar o no pagar, porque no se vincula con la cantidad de trabajadores de las empresas”.