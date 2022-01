No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este miércoles habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para analizar el conflicto entre la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica), y la empresa multinacional de origen brasileño Marfrig.

Foica decidió realizar un paro de 24 horas este jueves porque Marfrig entregó una partida de 25.000 pesos, acordada en los Consejos de Salarios del sector para todos los trabajadores, sólo a los empleados que no pararon en el último conflicto.

El sindicato ya había denunciado lo ocurrido, el domingo, respaldando la acción de paro realizada por los trabajadores de la planta en Tacuarembó el último día del año pasado, con motivo de la partida extra que entregó la empresa a quienes no acompañaron las medidas sindicales.

Martín Cardozo, presidente de Foica, contó a_la diaria_que todo se inició el jueves 30 de diciembre, cuando tomaron conocimiento de las acciones de Marfrig. Los sindicatos de esta empresa pararon el viernes 30 de diciembre en Tacuarembó; el lunes 3 de enero paró la planta de Fray Bentos; en tanto el frigorífico La Caballada de Salto estaba de licencia, por lo que no hubo medidas, así como la planta de San José, que no trabaja los 3 de enero.

En un comunicado emitido este martes, el sindicato afirma que la empresa “adoptó una medida considerada una acción netamente antisindical y discriminatoria entre trabajadores no afiliados y afiliados con un único fin: atacar no sólo las organizaciones sindicales nucleadas en sus plantas, sino también a toda la Foica”.

Cardozo dijo que el paro no se suspenderá de ninguna manera, y negó que se trate de una medida para que no se les dé el dinero a los trabajadores designados por la empresa. Señaló que lo que importa es la actitud, ya que considera que es una manera de “desincentivar” que los trabajadores tomen acciones de lucha.

El sindicalista dijo que Marfrig argumentó que era un “premio” para los que habían apoyado a la empresa, pero apuntó que si ese era el caso hubieran incluido a los empleados que, por falta de antigüedad, no llegaban a los días necesarios para tener ese beneficio.

“La medida se toma no por el monto”, ya que a los trabajadores sindicalizados se les otorgará 10.000 pesos, sino porque el sindicato entiende que “es un mensaje para que los trabajadores no se agremien, porque si no acompañan las medidas sindicales van a ser premiados”. “La empresa está en su libertad de dar el dinero en una partida sola y si los trabajadores están de acuerdo está bien”, agregó.

El convenio establece que el beneficio es para los trabajadores que tienen al menos 90 jornales trabajados. En total, entre las distintas plantas hay alrededor de 2.240 agremiados a Foica.

Por su parte, el director general del Trabajo, Federico Davedere, dijo a la diaria que esperarán a este miércoles para escuchar los argumentos de la empresa, sin embargo aseguró que “está claro que la Foica no cumplió con la cláusula de paz ni de prevención de conflictos ante el hecho objetivo del paro, sin siquiera pedir un ámbito” en el ministerio.

En un comunicado emitido en la tarde de este martes, Marfrig confirma que a algunos trabajadores se les pagó por adelantado, aunque el monto total se pagaría “en tres cuotas, en diciembre 2021, mayo de 2022 y diciembre de 2022”. “Todos los trabajadores recibieron ya los 10.000 pesos acordados correspondientes a la primera cuota en diciembre de 2021, y se adelantó la partida completa a cerca de un tercio de los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical”, agrega.

Además, afirma: “Todos los trabajadores de sus empresas sean jornaleros o mensuales, sindicalizados y no sindicalizados, abarcados o no en los convenios salariales, recibirán la gratificación extraordinaria no salarial de 25.000 pesos que fue acordada en los Consejos de Salarios”.

Olesker: “¿Volvió la idea de que el mejor sindicato es el que no existe?”

El senador del Frente Amplio Daniel Olesker se refirió al tema en Twitter. Explicó que lo que hizo Marfrig fue pagar de una vez la partida de 25.000 pesos a los no sindicalizados, cuando el acuerdo en el Consejo de Salarios del grupo frigorífico fue una partida de 10.000 pesos en diciembre, otra de 5.000 pesos en abril y una final de 10.000 pesos al final del año. “Imagino que el Ministro de Trabajo [y Seguridad Social, Pablo Mieres], tan activo para votar junto a los empresarios en los Consejos de Salarios, convocará a la empresa para saber la razón de tal medida”, expresó.

El senador continuó en una serie de tuits: “Imagino que el Ministro de Trabajo no se escudará en que esta es una acción legal que la empresa puede hacer. Imagino que el Ministro de Trabajo preguntará cuáles fueron los criterios para pagar diferente a los trabajadores”; “No imagino más nada, pues con las empresas y este Ministerio de Trabajo poca cosa se puede esperar que beneficie a los trabajadores. ¿Será que volvió aquella idea de que el mejor sindicato es el que no existe?”.

En el Consejo de Salarios del grupo frigorífico se acordó una partida de gratificación de 10 mil pesos en 12/21, 5 mil en 4/22 y 10 mil en 12/22.



Por decisión del grupo Marfrig a algunos trabajadores se les pagó desde ya los 25 mil.



Abro hilo pic.twitter.com/wTXlq07UYj — Daniel Olesker (@DanielOlesker) January 3, 2022

Además, Olesker apuntó que el grupo Marfrig exportó por 733 millones de dólares, 40% más que en 2019, y su precio promedio aumentó. De hecho, este lunes se conocieron los datos del sector exportador al cierre del año y la carne bovina fue el principal producto exportado, con un incremento de 55% en el monto del producto de mayor volumen y mejores precios, representando 21% del total vendido al exterior por Uruguay.

En opinión del senador frenteamplista, “el problema obviamente no es económico”, porque “si el grupo adelantara los 15.000 pesos de 2022 a todos los trabajadores, según los datos de su web, su costo sería 0,1% del valor exportado en 2021”.