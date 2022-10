Este jueves se viene desarrollando un paro general nacional de 24 horas en toda la enseñanza privada no formal, convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep). La medida abarca a los centros CAIF, Centros Juveniles, Clubes de Niños, Centro Siempre y otras modalidades socioeducativas gestionadas en convenio con el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Los trabajadores se concentraron desde las 10.00 frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y posteriormente se movilizaron hasta la sede del INAU, donde realizaron un acto.

Foto: Mara Quintero

El secretario general de Sintep, Sergio Sommaruga, calificó el conflicto como “la crónica de una conflicto innecesario” porque entiende que “hay un conjunto de derechos laborales y salariales legítimos que vienen intentando ser dirimidos a través de la negociación y el diálogo y en función de la intransigencia del directorio del INAU y, en particular, de su presidente”. “No hemos logrado generar escenarios razonables para resolver temas tan importantes como la postergación salarial, el derecho a la formación profesional, el pago de un plus salarial para las personas que se reciben y la estabilidad laboral de los equipos socioeducativos”, planteó.

Consultado en rueda de prensa sobre que el presidente del INAU, Pablo Abdala, afirmó que los trabajadores de estos centros no dependen del INAU, Sommaruga dijo que todos los centros “dependen institucionalmente del INAU”. “El INAU tercerizó su gestión en ONG, pero quien dota las partidas presupuestales, quien establece la normativa y quien ejerce el liderazgo pedagógico en todas estas instituciones es el INAU”, añadió el dirigente de Sintep, que puso como ejemplo que cuando se despide a una trabajadora de un centro CAIF, “es el INAU el que paga el despido”.

Sommaruga confirmó que se pidió una reunión y que en entrevista con el vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, este les dijo que “tenía plena voluntad de facilitar esa reunión”. La directora en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio, “también lo hizo”, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “se comunicó por teléfono y dijeron que tenían intenciones de convocar al INAU para una mesa de negociación”. “Falta sólo la voluntad política del presidente del INAU”, subrayó Sommaruga.

Foto: Mara Quintero

También en rueda de prensa, Abdala dijo que el INAU tomó las medidas necesarias para “garantizar la apertura de todos los centros para que las familias puedan llevar a sus niños”, y que se dispusieron las medidas para darle “continuidad a la asistencia alimentaria y habilitando si fuese necesario aquellos gastos de carácter extraordinario para mantener esa atención”.

Sobre el conflicto, señaló que le parece “muy superficial y bastante inconducente”, porque se “ha planteado como contradictorio con el INAU cuando estamos hablando de trabajadores que no son funcionarios del INAU, que son muchos de ellos trabajadores de los CAIF, pero hay muchos de otras organizaciones que no tienen nada que ver con el INAU”. “Mal se nos puede venir a plantear reivindicaciones que no estamos en condiciones de cumplir nosotros mismos. Esto a lo que conduce es a un eventual perjuicio para las familias y para los niños”, opinó el presidente del INAU.

La plataforma del Sintep incluye reclamos por el pago de la antigüedad, la restitución del criterio de facilitación para el desarrollo de estudios de especialización en primera infancia, el restablecimiento del criterio de ponderación para favorecer la continuidad laboral de los equipos educativos ante cambios en la gestión de los centros, la negociación de la reconversión de las estructuras organizativas de los centros CAIF, y encontrar soluciones para la situación del centro educativo La Pascua y el Centro Comunitario de Educación Infantil Capurro.