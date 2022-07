El presidente Luis Lacalle Pou recibió este miércoles a representantes de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), quienes le manifestaron su preocupación por la extensión del conflicto en el sector y le pidieron que interceda para encontrar una solución.

Además de no haber acuerdo en el Consejo de Salarios de la industria por la incorporación de una cláusula de paz -que los sindicatos no comparten-, hubo un despido de una trabajadora en Conaprole que desencadenó otro conflicto, en particular en esa empresa. Este martes, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole hizo un paro parcial en Montevideo con movilización para reclamar el reintegro de la operaria.

A fines de junio, [la Asamblea de los 29, órgano conformado por productores que dirige Conaprole, y la ANPL emitieron un comunicado rechazando las medidas de AOEC y de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

A la salida de la reunión con Lacalle Pou, el presidente de la ANPL, Leandro Galarraga, dijo en rueda de prensa que ya van más de seis meses en los que “se ha llegado a una estancia en la cual hay un aparente acuerdo en lo que refiere a la recuperación salarial y al ajuste correspondiente, pero hay una traba por parte del gremio y no se acepta una cláusula de paz que nosotros entendemos que es imprescindible”.

“Los productores ya estamos sumamente cansados de la conflictividad permanente que se atraviesa en la industria láctea y queremos garantías para poder seguir trabajando tranquilos. Realmente queremos trabajar en paz y nosotros producir y que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo y los salarios acordes”, argumentó Galarraga.

Según el dirigente de la gremial láctea, el mandatario les señaló que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es el que “entiende en la situación”, pero les “brindó su apoyo”. “Para nosotros eso es muy bueno, muy favorable, pero apelamos a una pronta solución para poder llegar a firmar este convenio salarial”, concluyó.

Según pudo saber la diaria, el MTSS estaría convocando a una nueva reunión del Consejo de Salarios del sector para el próximo lunes.

PIT-CNT rechaza despido en Conaprole

Este miércoles, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que “rechaza el despido arbitrario de la trabajadora de Conaprole, sin respetar los convenios firmados” con el sindicato sobre el procedimiento disciplinario y “por tratarse de una compañera jefa de hogar, con 15 años de trabajo y de conducta intachable, ya que no cuenta con ninguna observación o sanción en su legajo personal”.

La dirección de la central de trabajadores “insta” a Conaprole “a rever la decisión, más teniendo en cuenta que en el marco de la actual situación compleja por la no resolución de los Consejos de Salarios, en nada contribuye esto a generar un clima que permita abordar el tema del diferendo y poder aportar el PIT-CNT propuestas alternativas que permitan resolver el actual conflicto, como lo han planteado los productores y el propio directorio de Conaprole, quien se reunión con integrantes del Ejecutivo de la central preocupado por la continuidad en el tiempo del conflicto entre FTIL – CILU (Cámara de la Industria Láctea del Uruguay)”.

El PIT-CNT “se solidariza” con la FTIL y AOEC, “entendiendo justa la lucha que vienen llevando a cabo, pero preocupado de que no se generen los espacios necesarios de negociación, tanto sean bipartitos o tripartitos, para avanzar en la solución del diferendo”, concluye el comunicado.