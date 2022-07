Las de 2022 fueron unas vacaciones de julio particulares, porque la educación pública sólo dio una semana, mientras que algunos colegios y liceos privados también dieron asueto para la primera semana. Pero la clave para explicar la baja ocupación en los destinos uruguayos es, según los operadores turísticos, la diferencia cambiaria con Argentina.

Marina Cantera, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, dijo este martes a Doble click que la primera semana de vacaciones “fue la más floja” y que la movilidad fue “bastante escasa en todos los destinos, salvo el primer fin de semana”, cuando la ocupación en algunos destinos llegó a picos de 50%.

Sobre la segunda semana dijo que los datos son “desparejos”. Destinos más tradicionales del invierno, como las termas o Colonia, tuvieron “una ocupación que sin ser mala es un poco escasa en los primeros días, en los días de semana”, mientras que en términos generales todos los destinos reportaron que hubo “buena ocupación en el segundo fin de semana”. Contó que en La Paloma la Fiesta del Chocolate generó buena ocupación el fin de semana, y que en Punta del Este se vio “alguna llegada de argentinos, no mucha”.

En lo que sí coinciden los operadores de todos los destinos es en que “muchos uruguayos cruzaron a Argentina, y eso de alguna forma debilitó el turismo interno que se movió por todos los destinos”, según afirmó Cantera. Añadió que el último fin de semana, que además fue fin de semana largo por el feriado del 18 de julio, hubo “buena ocupación y buen movimiento, pero queda un poco de sabor a poco en cuanto son dos semanas y solamente un fin de semana hubo muy buena ocupación. Esta segunda semana, si bien algunos destinos tuvieron alguna ocupación un poco más alta, la gran mayoría estuvo muy por debajo de lo que se esperaba”, evaluó.

Perspectivas para la temporada de verano

Cantera pidió “no descuidar” la situación “tan particular” que se da este año con Argentina, con un tipo de cambio “que es realmente muy desfavorable”. En relación a la próxima temporada turística, Cantera señaló: “Va a ser un verano que estamos pensando en la cámara que va a necesitar la cabeza de todos, del pienso y de las posibilidades que tengamos todos para presentar mejores propuestas”.

Recordó que el sector “viene de una crisis de la cual todavía no salió. Está sumamente golpeado, no de dos temporadas malas, sino de dos temporadas en las que por lo menos una fue prácticamente inexistente y, sí, después hubo una temporada mala. Es un sector que todavía no se ha reactivado, está muy lejos de ser así”, relató.

Señaló que “con este augurio de una temporada que no va a ser lo que se podía esperar” serán muy importantes las medidas “que podamos tomar y que pueda tomar el gobierno, ya sea para apuntalar al sector turístico o para impulsar el consumo en el sector turístico, como puede ser los descuentos de IVA para nacionales o extranjeros”. “Creo que vamos a tener que ir pensando cuáles son las medidas para la temporada de verano, se va a hacer muy necesario”, reiteró.