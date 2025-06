Este jueves, desde las 10.00, el Consejo de Ministros se reunirá por tercera vez en la Torre Ejecutiva. Allí, de cara a la próxima ronda de los Consejos de Salarios, los titulares de las carteras de Trabajo y Economía, Juan Castillo y Gabriel Oddone, presentarán al resto del gabinete los “ejes fundamentales” de las pautas salariales.

Entrevistado por la diaria Radio, Castillo señaló que en la noche del martes los equipos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aterrizaron, “casi que concluyendo”, el armado de los lineamientos salariales. “Hicimos un repaso, corregimos algunas cosas”, comentó, y agregó que este miércoles esperan realizar algunos preanuncios al presidente de la República, Yamandú Orsi, en la previa del Consejo.

De todos modos, el ministro afirmó que no se anunciarán las pautas salariales hasta que se reúna el Consejo Superior Tripartito, lo cual está previsto para los primeros días de la próxima semana, ya que esto podría “generar algún malhumor” y complicar la negociación desde el inicio. “En este momento, lo que menos necesitamos es una provocación de malhumor en alguna de las partes”, dijo Castillo, y reafirmó que, luego de presentar los lineamientos generales al Consejo de Ministros, seguirán “transitando” el proceso para que “la semana que viene el Consejo Superior Tripartito se haga de las propuestas de lineamiento que vamos a estar trasladando”.

Castillo reconoció que, para el gobierno, “tiene mucha importancia” esta ronda de negociación, que será la primera en este período de gobierno. Se refirió a las “expectativas lógicas” de los trabajadores, que se preguntan “cuánto me va a tocar de aumento, o cuánto voy a recuperar”, y afirmó que, en la elaboración de los lineamientos, el énfasis estuvo puesto en el empleo. “Una de las primeras cuestiones que priorizamos es que la ronda de negociación colectiva no tiene que ir en contradicción con la generación de políticas activas de empleo, de mantenimiento de los puestos de trabajo”, sostuvo. A su vez, señaló Castillo, la pauta salarial debe privilegiar también “los salarios más comprimidos, los denominados 25.000 pesistas”.

En un contexto económico complejo, Castillo afirmó que resulta de una “elaboración tremenda” lograr que el empleo y el salario crezcan, algo que ha sido parte de las discusiones que han mantenido desde hace semanas los equipos del MEF y el MTSS. “Para que estas cosas puedan ir atadas de la mano sin que se generen contradicciones”, el ministro apuntó que el gobierno debe tener “iniciativa” y “un rol activo” en la negociación tripartita.

El ministro Oddone había adelantado, hace un mes, en la diaria Radio, que la negociación salarial presentaría “algunas innovaciones” acerca de la definición de criterios diferenciados para los salarios altos y los salarios bajos, en referencia a una posible desindexación de los salarios superiores. Al respecto, Castillo señaló que “parte de la discusión” gira en torno al valor de los porcentajes de ajuste, según el nivel de los salarios.

Según Castillo, Oddone “ha dicho su forma de pensar”, y afirmó que, desde el MTSS, “hemos dicho la nuestra”. En ese sentido, señaló que el objetivo es conciliar ambas posturas “para que sean la respuesta y las iniciativas de un gobierno que tiene un compromiso político muy fuerte” con “algunos de los principios fundamentales para esta ronda”.

Para el titular del MTSS, “no hay muchas fórmulas alternativas que no sean reorientar una discusión en donde se priorice, en esta ronda de los Consejos de Salarios, las categorías mínimas, los laudos mínimos”. Además, Castillo se refirió a la importancia del aumento del salario mínimo nacional, ya que, aunque en la próxima ronda de negociación se defina “el porcentaje más grande de aumento que podamos concebir, [esto] puede no salpicar ni una gota a los salarios de menores ingresos del país, porque ellos no están participando en trabajos formales”, explicó.

Por eso, señaló que se pretende despegar los salarios más bajos, tanto en la ronda de los Consejos de Salarios como en el salario mínimo nacional, de modo que “ambas en conjunto empujen hacia arriba” y se aumente progresivamente el salario. El ministro indicó que ya se ha discutido “alguna versión aproximada” de lo que podría ser el trabajo hacia el aumento del salario mínimo nacional.

Sobre los trabajadores con salarios más altos, Castillo apuntó a la necesidad de que no pierdan poder adquisitivo, aunque apuntó que se tendrá que “ir viendo el crecimiento de la economía y cómo se acompasa al resto para ver qué posibles aumentos puedan tener”. Sin embargo, aclaró que, si bien el gobierno define las pautas para “resguardar” que no haya pérdida de salario, “hay una parte que responde a la negociación”, por lo que “es posible” que, fruto de la negociación, en algunos casos se dé un crecimiento por encima de la inflación y en otros se ajuste de acuerdo a la inflación.