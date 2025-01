La decisión del directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado de presupuestar una nómina de 481 funcionarios que, según recogió la diaria, contiene 78 funcionarios que se postularon como candidatos a los órganos deliberativos de diferentes partidos políticos en las últimas elecciones internas, suscitó la preocupación de algunos actores del gobierno entrante.

Para el diputado electo Federico Preve, hubo discrecionalidades a la hora de asignar dicha proporción de cargos. En diálogo con la diaria, Preve lamentó que el organismo haga uso de una herramienta que responde a reivindicaciones gremiales “para ingresar amigos políticos” en cargos que no forman parte de ellas; si bien reconoció que un porcentaje mayoritario de los presupuestados son trabajadores y “eso está bien”.

El diputado electo recordó que el tema estuvo bajo su estudio, así como del exsenador Charles Carrera. Ambos constataron la existencia de un “pool” de 500 personas amparadas bajo la reglamentación, que tildó de “militantes políticos” y entre los que identificó a la fracción de 78 funcionarios presupuestados en esta oportunidad, reveló.

Preve denunció que, si bien en el pasado “las presupuestaciones se acordaban con los gremios”, esto no ocurrió en esta oportunidad. También dijo que el presidente de ASSE, Marcelo Sosa, “falta a la verdad cuando menciona que no hay directores ni subdirectores” en la nómina de presupuestados, ya que dijo haber identificado personas que ocupan cargos de gestión en la nómina aprobada por el directorio. Aún así, explicó, esto no implica su inamovilidad como directores, ya que la presupuestación se realiza en base a las funciones que pueden cumplir y no al cargo de confianza que ostentan.

En esta línea, cuestionó el hecho de que “el mismo partido que en la campaña electoral hizo campaña mencionando que iba a haber un recorte de funcionarios públicos” ingrese “personal de confianza y militantes políticos a ser funcionarios públicos”, a falta de un mes para el fin del período de su gobierno. “Están utilizando una herramienta que es reivindicación histórica de los gremios para hacer política clientelar”, consideró.

El diputado electo dijo que “hay que analizar” si es posible tomar medidas al respecto y que, sin desmedro de ello, seguirá denunciando las acciones del directorio, que recordó “puede seguir sesionando e ingresando más gente” en lo que resta de gobierno. “Queremos que, por lo menos en la opinión pública, sea explícito el clientelismo y, si ingresan más personas de esta forma, que paguen el costo político”, expresó.

Sosa: “En ningún momento hemos distinguido si un funcionario es de acá o de allá”

Por su parte, en conversación con la diaria, Sosa remarcó que la decisión de presupuestar funcionarios obedece a un artículo de la Rendición de Cuentas de 2023, por lo que el directorio se abocó a “aplicar la ley”, algo que no se puede “modificar ni interpretar”, si bien también se valoraron otros criterios “importantes” a nivel institucional y algunos de los reclamos de los gremios involucrados.

El presidente de ASSE subrayó que el directorio “no se apartó ni un ápice” de los criterios aplicados por gobiernos del Frente Amplio a la hora de presupuestar funcionarios y rechazó cualquier acusación vinculada a una posible discrecionalidad política a la hora de conformar la nómina. “Nosotros en ningún momento hemos distinguido si [un funcionario] es de acá o de allá”, sintetizó, y agregó: “No corresponde y no está bien hacerlo”.

Sosa aclaró que la evaluación y selección de los funcionarios presupuestados corre a cargo de la gerencia de recursos humanos del organismo, no de su directorio, y consideró que cuestionar las valoraciones aplicadas a ese nivel es algo “muy subjetivo”. Según dijo, a diferencia de gestiones anteriores, que denominaron personas que “integraban equipos de gestión y eran de confianza”, en esta oportunidad no se presupuestó ningún cargo gerencial.

En esta línea, y en respuesta al artículo publicado este lunes por la diaria, dijo que el hecho de que la subdirectora del Hospital Vilardebó figure en la lista de presupuestados responde a que inició el trámite antes de que fuera designada de forma interina en diciembre de 2024, luego de que el directorio del hospital quedó “acéfalo”. Antes de ello, trabajó en el Hospital Maciel, y es por las funciones que desempeñó allí que fue presupuestada, afirmó.

“Nadie puede quedar presupuestado en un cargo de dirección, porque eso lo define el directorio”, dijo. Y agregó: “No podemos ni vamos a presupuestar gente en cargos para que después venga el directorio nuevo y, si quiere, a su real saber y entender, sacarlos, no pueda”.

También subrayó que el actual directorio hizo uso de un artículo que permite a ASSE celebrar contratos temporales de derecho público para contratar a varios de los directores y subdirectores hoy vigentes, lo que “no genera un vínculo permanente con la institución” y permite que las nuevas autoridades desistan de ellos sin provocar “ningún tipo de problema ni jurídico”, argumentó.