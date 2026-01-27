OSE informó que este martes 27 de enero se estarán desarrollando afectaciones programadas con cortes en el suministro de agua potable para realizar trabajos de mejora de red en los barrios Larrañaga y La Blanqueada de Montevideo. Regirán en una franja horaria que va desde las 08:00 a las 14:00.

Puntualmente, las calles afectadas serán Av. 8 de Octubre, Bvar. José B. y Ordóñez, Agustín Sosa, Felipe Sanguinetti, Malbajar, Cardal, Ignacio Núñez, Dionisio Oribe, Av. Luis A. de Herrera, P. Purriel, Avda. Centenario, Avda. Garibaldi, Monte Caseros, Urquiza y Avda. Larrañaga, enumeró la institución.

“Una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, advirtieron desde el ente. Además, el sitio web de la empresa estatal indicó que si se registra “algún otro inconveniente posterior al restablecimiento del servicio”, es preciso requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica: 0800 1871 o *1871 gratis desde móviles.

También es posible que, en caso de mal tiempo, los trabajos sean suspendidos hasta nuevo aviso.

La empresa estatal remarcó que el color o sabor inusual del agua no implica “afectación alguna para la salud”

A través de un comunicado, OSE informó que por las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía “se detectó la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de los valores habituales en el agua bruta que se potabiliza en la Planta de Aguas Corrientes”.

A pesar de lo anterior y más allá de que pueda generar “episodios puntuales de color y sabor fuera de lo habitual”, la institución remarcó que no implica “afectación alguna para la salud” y aseguró que “la situación está controlada”, además de que prosiguen los trabajos junto al monitoreo.

“Cabe señalar que todos los parámetros de calidad del agua producida en la Planta de Aguas Corrientes, analizados a las 6 horas del día de hoy, se encontraron dentro de la normativa vigente”, complementó.