Un informe de OSE sobre el nivel de trihalometanos (THM) en el agua del sistema metropolitano consignó que algunas muestras superaron el límite establecido. Se trata, según el documento, de “compuestos asociados a la desinfección del agua con cloro” que “se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos presentes en el agua”, como materia orgánica o bromuros.

Según el índice que les da la medición con base en cuatro componentes, el valor aceptable para la normativa se designó como menor o igual que 1. “En el agua elevada por Aguas Corrientes (AACC, planta potabilizadora ubicada en Canelones), OSE realiza análisis de THM con frecuencia semanal. En la red de Montevideo, OSE muestrea 11 puntos representativos o vulnerables con frecuencia mensual”, informaron. La intensidad del muestreo “puede aumentar en función de la necesidad del seguimiento”.

En ese contexto, y de acuerdo con el reporte, desde el 11 de abril de 2025 hasta el 26 de noviembre de 2025 solo una muestra en un total de 88 superó el límite. En noviembre y diciembre de 2025 se obtuvieron dos muestras puntuales de 1,1 en cada caso y, finalmente, los casos repuntaron en enero: “Debido a la falta de precipitaciones y para resguardar las reservas de agua, se aumentó el caudal de bombeo del trasvase desde agua abajo de la presa en Aguas Corrientes. Esto generó un aumento de la concentración de bromuros en el agua bruta, obteniéndose valores de THM en red desde 1,1 a 1,5 en cuatro muestras de cinco analizadas entre el 1° y el 9 de enero de 2026”.

A fines del mes pasado, usuarios del servicio denunciaron un color fuera de lo común en el agua y la empresa consignó que no implicaba “afectación alguna para la salud”. En el informe detallaron que el “evento de color aparente” fue provocado por un aumento tanto de materia orgánica como de manganeso y se aumentó “la dosificación de cloro”, con lo que el 27 de enero se detectó un valor máximo de 2,2 en un punto de la red.

En lo que respecta a febrero, el documento reconstruyó que el tercer día de ese mes OSE analizó dos muestras que fueron extraídas a fines de enero por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en puntos pertenecientes al barrio Manga y el hospital Vilardebó, registrando valores de 1,4 y 1,6, respectivamente.

“En febrero de 2026 se aumenta el trasvase de agua bruta desde aguas abajo de la presa en AACC para mantener las reservas de agua dulce en Paso Severino. Esto genera un aumento de bromuros en el agua bruta, generándose compuestos bromados por efecto de la desinfección, obteniendo actualmente valores del índice de THM por encima del valor máximo permitido”, indicó el informe. De esta manera, la situación podría mantenerse sin cambios hasta que se registren precipitaciones “significativas” en la cuenca del río Santa Lucía.

Según el presidente de OSE, “todos los veranos hay eventos vinculados” a los THM

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, transmitió a la diaria por escrito que “todos los veranos hay eventos vinculados a los trihalometanos” debido a “la combinación de mayores niveles de cloración y las altas temperaturas”.

“En particular, en este verano tuvimos un evento vinculado al color del agua, lo que llevó a cambios en la pauta de tratamiento para poder tener todos los valores de los parámetros vinculados al mismo dentro de la norma, cosa que logramos”, planteó. En ese sentido, la mayor cloración y las altas temperaturas “dieron en algún punto valores de trihalometanos más elevados”.

“Estamos siguiendo en este caso las guías de la Organización Mundial de la Salud que priorizan la desinfección y el tratamiento bacteriológico por sobre un parámetro crónico como es el de los trihalometanos. Esto también está relacionado con un mayor uso del trasvase de aguas abajo, lo que se está llevando a cabo para cuidar las reservas de Paso Severino, dado el déficit hídrico”, informó. Desde su visión, lo anterior refuerza “la urgente necesidad de contar con la represa de Casupá” para “casi que triplicar las reservas de agua bruta dulce”.

De acuerdo con la información que brindó la empresa pública, la formación de THM se ve afectada por el aumento de distintos factores.

Uno de ellos es la temperatura del agua, algo que ocurre cada verano. “El aumento de la recloración en la red durante los meses de verano, debido a que las altas temperaturas disminuyen los niveles de cloro activo en las tuberías, sumado a la baja velocidad del agua en las tuberías, puede generar la presencia de THM en puntos al final de las líneas de distribución”, advirtió.

También influyen la presencia de bromuros y materia orgánica. De igual manera inciden el pH del agua, las dosis de cloro y el tiempo de contacto entre el agua y el cloro.