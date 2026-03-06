El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla este viernes por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el norte del país, debido a una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el territorio.
En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. El Inumet señaló que se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.
Principales localidades afectadas
Artigas: todo el departamento.
Rivera: Lagos del Norte y Masoller.
Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.