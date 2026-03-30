El fin de semana se registraron intensas lluvias que implicaron inundaciones en algunas zonas de la capital. Según la Red Hidrometeorológica de Montevideo (RHM) de la Intendencia de Montevideo (IM), los barrios Cerro, Carrasco, Curva de Maroñas, La Blanqueada y Manga fueron algunos de los que tuvieron acumulados excepcionales en función de los registros pertenecientes a las últimas horas del domingo.

En diálogo con la diaria, el meteorólogo José Serra indicó que se registraron “abundantes precipitaciones” y prácticamente afectaron a todo el territorio nacional.

Sobre los volúmenes, dijo que en la mañana del sábado hubo marcas de 37 milímetros (mm) en Conchillas, 10 mm en Tala, 25 mm en Florida, 32 mm en Flores, 23 mm en Rocha y 98 mm en Villa Soriano. A la mañana siguiente se registraron 33 mm en Colonia Miguelete, 107 mm en Santa Bernardina, 70 mm en Florida, 10 mm en Tacuarembó y 48 mm en Palmar de Soriano, entre otros valores que “han superado la media normal mensual”.

“Hoy, 30 de marzo, las lluvias van a superar el valor medio normal mensual, o sea que a esta hora sigue lloviendo en la región este y noreste del país, afectando los departamentos de Cerro Largo, sur de Rivera, sur de Tacuarembó, Treinta y Tres, norte de Rocha, norte de Lavalleja y Maldonado. En el resto del territorio la situación viene mejorando”, acotó.

A raíz de lo anterior y a pesar de que las precipitaciones “han sido espaciadas, dispersas y muy heterogéneas”, el meteorólogo opinó que se “quiebra” el “alto déficit hídrico que venía afectando sobre todo la región sur y suroeste del país”. “En la región norte ya hace tiempo que las precipitaciones han sido bastante abundantes, no así en el centro y sur del país, cosa que ya en este mes de marzo ha comenzado a revertirse. Entiendo que lo que nosotros definíamos como sequía agrometeorológica ya está quedando atrás”, aseveró.

El pronóstico para esta semana

Según Serra, para esta semana está previsto que durante “varios días, hasta por lo menos jueves o viernes”, no se registren lluvias, acompañado por “altos porcentajes de humedad relativa”. Sin embargo, pronosticó que el fin de semana volverán las precipitaciones, tanto para el sábado como para el domingo, y “al culminar la primera quincena del mes de abril vamos a tener nuevamente otro episodio”.

Consultado respecto a si los niveles que tendrán los eventos futuros serán similares a los que se vivieron estos días, dijo que “no tanto”. “Convengamos que hemos tenido volúmenes de precipitación altos en corto periodo de tiempo, lo que conlleva también que tengamos zonas, como las más bajas, que han quedado inundadas por varios motivos. En la primera quincena, podemos decir que a partir de este mes de abril, la situación ya se revertirá en cuanto al déficit hídrico”, acotó.

Exhortó a tener en cuenta que, aunque se normalizarán las precipitaciones, las temperaturas “van a permanecer por encima del valor normal mensual y estacional”, lo que configura “un otoño más cálido que otros”. Por otro lado, dijo que ingresamos en la fase neutra del fenómeno de El Niño, pero “entraríamos, a fin del otoño y principios del invierno, a la fase cálida, o sea que tendríamos mayores volúmenes de precipitación por delante”, reafirmó.

La situación en Lavalleja

Fuentes de OSE dijeron a la diaria que, tras las lluvias, en el embalse Maggiollo de Lavalleja hubo “un inicio de recuperación”. Aunque todavía desconocen el nivel de la mejora, indicó que se trata de “una recuperación parcial importante de las reservas”.

Según un comunicado de OSE fechado el 23 de marzo, el operativo que la empresa pública lleva adelante en la zona —que incluyó, entre otras medidas, activar la planta de respaldo en Paso Campanero y trasladar agua en camiones cisterna— ante una crisis hídrica que arrojó récords históricos, permitió estabilizar el descenso del embalse y asegurar el suministro desde el pasado 19 de marzo.

El texto señaló que el abastecimiento y la producción estaban repartidos “en el orden de un 40% de la usina principal Ing. Maggiollo desde el embalse del arroyo San Francisco y de un 60% de la usina de respaldo de Paso Campanero principalmente y de las perforaciones puestas en servicio”.