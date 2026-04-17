Este viernes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por vientos fuertes y persistentes, un evento asociado a una depresión atmosférica que “comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional”.

De esta manera, el fenómeno genera vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 km/h del suroeste en los lugares afectados.

Entre las principales zonas bajo alerta está Puerto de los Botes, en el departamento de Rocha, y en Canelones incluye las localidades de Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Parque del Plata, San Luis y Soca.

Por otro lado, en Maldonado la advertencia rige en Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales y Nueva Carrara. Se suman Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

El organismo informó que las rachas de viento fuerte se extenderán hasta la tarde-noche de este viernes, cuando comience a amainar su intensidad, y está prevista una actualización de la alerta en la tarde de hoy. Mientras tanto, Inumet continuará monitoreando la situación.