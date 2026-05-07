Este jueves, el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes –algunas puntualmente severas– y lluvias abundantes, ambas asociadas a un frente frío que afecta al territorio nacional. Asimismo, alertó por la formación de un ciclón extratopical, que rige desde este jueves hasta la madrugada del viernes, especialmente en el centro, este y noreste, con lluvias que alcanzarán entre 60 y 100 mm en 12 horas, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
A partir del viernes y hasta la mañana del domingo, “tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes de 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, y un aumento significativo del oleaje”, advirtió Inumet. Agregó que habrá un “descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas”.
Alerta naranja
En las zonas bajo la advertencia más severa podrían generarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica, informó la institución.
- Artigas: todo el departamento.
- Cerro Largo: todo el departamento.
- Paysandú: Tambores.
- Rivera: todo el departamento.
- Rocha: Cebollatí.
- Salto: Biassini, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.
- Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.
Alerta amarilla
Por otro lado, el organismo informó que en los territorios bajo advertencia meteorológica amarilla se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. En este caso, afecta múltiples localidades distribuidas en un total de ocho departamentos.
- Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yi.
- Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
- Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
- Maldonado: Aiguá y Los Talas.
- Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal y Merinos.
- Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velazquez.
- Salto: Albisu, Belén, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.
- Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
- Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina y Valentines.