Este jueves, el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes –algunas puntualmente severas– y lluvias abundantes, ambas asociadas a un frente frío que afecta al territorio nacional. Asimismo, alertó por la formación de un ciclón extratopical, que rige desde este jueves hasta la madrugada del viernes, especialmente en el centro, este y noreste, con lluvias que alcanzarán entre 60 y 100 mm en 12 horas, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

A partir del viernes y hasta la mañana del domingo, “tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes de 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, y un aumento significativo del oleaje”, advirtió Inumet. Agregó que habrá un “descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas”.

Alerta naranja

En las zonas bajo la advertencia más severa podrían generarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica, informó la institución.

Artigas: todo el departamento.

Cerro Largo: todo el departamento.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: Cebollatí.

Salto: Biassini, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Alerta amarilla

Por otro lado, el organismo informó que en los territorios bajo advertencia meteorológica amarilla se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. En este caso, afecta múltiples localidades distribuidas en un total de ocho departamentos.