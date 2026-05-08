El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes y persistentes que comenzó en la tarde de este viernes y se prevé que se extienda hasta las 6.00 del sábado. Se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden alcanzar entre 60 y 80 km/h, predominantes del sector oeste y suroeste.

Además, la situación se verá acompañada por un marcado descenso de las temperaturas debido al ingreso de una masa de aire frío. En los departamentos costeros del Río de la Plata y el océano Atlántico, Inumet prevé un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua.

La advertencia de nivel amarillo abarca principalmente localidades costeras. En el departamento de Canelones las zonas afectadas son Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Parque del Plata y San Luis. Por otro lado, en Rocha, comprende a las localidades de Arachania, La Paloma y La Pedrera.

En Maldonado la alerta rige para Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales y Ocean Park. Se suman Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.