Inumet emitió un comunicado especial por nieblas y neblinas en todo el país

El instituto prevé una “significativa reducción de la visibilidad” durante las noches y las mañanas desde hoy y hasta el próximo jueves.

Este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial en el que alertó por la aparición de nieblas y neblinas en todo el país.

Según el comunicado, desde esta noche hasta la mañana del próximo jueves se prevé una “significativa reducción de la visibilidad” durante las noches y las mañanas a nivel de todo el territorio nacional.

De acuerdo con la institución, el fenómeno está vinculado a “la formación de nieblas persistentes y neblinas”.

El pronóstico para este lunes

En su pronóstico para este lunes en Montevideo y el área metropolitana, el instituto adelantó una tarde-noche nubosa con períodos de cubierto, acompañada por una baja probabilidad de precipitaciones y marcada por la presencia de nieblas y neblinas. Con 8°C de mínima y 18°C de máxima, el viento soplará del sector norte hacia el sector este con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Para el este, el pronóstico para lo que resta de la jornada apunta a un día nuboso y cubierto, que también implicará precipitaciones aisladas junto a nieblas y neblinas. Por otro lado, en la zona centro-sur, se espera que esté nuboso, con períodos de cubierto y una baja probabilidad de precipitaciones, además de las nieblas y neblinas que se presentarán en todo el país. Finalmente, en el suroeste estará algo nuboso y nuboso, además de presentarse períodos de cubierto.

Por último, para el noroeste y el noreste, el pronóstico de Inumet prevé un día nuboso y cubierto en ambos casos, aunque en el segundo también habrá precipitaciones aisladas. En ambas zonas se espera la presencia de nieblas y neblinas en línea con el aviso especial que emitió el organismo.