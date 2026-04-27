Rambla de Piriápolis, el 8 de abril.

Este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta de nivel amarillo por vientos fuertes y persistentes.

Según la institución, un gradiente de presión genera vientos sostenidos del suroeste y oeste. Está previsto que las intensidades sean de 40-60 kilómetros por hora y que haya rachas de 60-80 kilómetros por hora.

Las principales localidades afectadas están en Maldonado y Rocha.

Para Maldonado, afecta al Balneario Buenos Aires, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este y Sauce de Portezuelo.

Por otro lado, en Rocha, la advertencia meteorológica incluye a Arachania, Cabo Polonio, La Paloma y La Pedrera.