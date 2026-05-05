Este martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a través de su página web por tormentas fuertes, incluidas algunas puntualmente severas, y la posterior formación de un ciclón extratropical. El comunicado abarca toda la semana.

Según la publicación, a partir de la tarde y noche de este martes está previsto “el inicio de un período de inestabilidad” que afectará al país, principalmente en el norte y la franja central, con tormentas fuertes, lluvias de variada intensidad en cortos períodos que podrían alcanzar acumulados de 20 a 40 milímetros en tres horas, y rachas de vientos fuertes.

A su vez, desde la noche del miércoles y hasta la madrugada del viernes, un frente frío ingresará al territorio nacional generando tormentas en todo el territorio durante las que se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes, rachas de vientos muy fuertes y ocasional caída de granizo. “Se prevén acumulados de lluvia significativos (entre 60 y 100 mm en 12 horas), especialmente en el centro-sur, este y noreste”, advirtió la institución.

A partir del viernes y hasta la mañana del domingo, tras el pasaje del frente frío, Inumet prevé que habrá un “descenso marcado de temperatura” y un aumento en la velocidad del viento “debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico”. Adelantaron que el fenómeno afectará principalmente la zona costera puesto que implicará “vientos persistentes fuertes y muy fuertes” junto con “un aumento significativo del oleaje”.