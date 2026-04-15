Este miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por persistencia de lluvias abundantes. El organismo indicó que se esperan precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos, y además se podrían registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. La alerta está vigente hasta las 21.30.

La advertencia abarca los departamentos de Durazno, Flores, Río Negro y Soriano en su totalidad, así como una serie de localidades para Cerro Largo, Colonia, Florida, Paysandú, Rivera, Salto, San José y Soriano.

Para Cerro Largo, se encuentra comprendida únicamente la localidad de Arévalo, en el oeste del departamento.

Por otro lado, en Colonia se incluyen Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

En Florida, la advertencia rige para Capilla del Sauce, Goñi, La Cruz y Sarandí Grande.

Mientras tanto, y en Paysandú, para Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

También para Cerro de Vera, en Salto, y Mal Abrigo, en San José.

Finalmente, y para Tacuarembó, las localidades afectadas son Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.