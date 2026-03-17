Pablo Ferreri, presidente de OSE, durante la recorrida de la Usina de Respaldo Paso Campanero, a 6 kilómetros de la ciudad de Minas.

El directorio de OSE, integrado por su presidente, Pablo Ferreri, Guillermo Caraballo (Frente Amplio) y José Amy (Partido Colorado), mantuvo en la mañana de este martes una reunión con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, para analizar la situación de déficit hídrico que atraviesa el departamento. En el encuentro también participaron integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

Al término de la reunión, en una rueda de prensa, Ferreri dijo que la zona está “en el medio de una crisis hídrica importante”. “Quiero destacar que la cota del embalse de la represa Maggiolo alcanzó en el día de ayer un récord histórico por lo bajo, incluso más bajo que en la crisis de 2023”, señaló en referencia a la principal fuente de abastecimiento de la población de Minas, la capital departamental, en la que residen 38.600 personas.

Con todo, el presidente de OSE puntualizó que la empresa estatal no ha dejado de brindar el servicio de agua potable. “Esto requiere un enorme trabajo logístico, un enorme trabajo de ingeniería de todos nuestros equipos, pero además una estrecha vinculación con la intendencia, con el Ejército, con Bomberos, con todos los integrantes del Cecoed”, señaló.

Ferreri llamó a la población de Minas a tener “un cuidado mayor, importante, en el manejo del agua”. “Demás está decir que no son momentos para regar, para lavar veredas, para lavar los autos. Hoy el uso del agua tiene que estar en el uso fundamental para el consumo humano”, expresó.

Según informó la empresa pública, en la reunión de este martes se analizó la situación de Minas y de Solís de Mataojo, “donde la falta de precipitaciones y la disminución de los escurrimientos hacia el embalse San Francisco generaron mayores exigencias sobre el sistema”.

En el encuentro se hizo un repaso de las medidas que ha tomado OSE para garantizar el abastecimiento de agua potable, como “la puesta en funcionamiento de fuentes alternativas desde Paso Campanero y el parque de perforaciones, la regulación de presiones y la reconfiguración de la red de distribución”. Estas acciones, informaron desde la empresa estatal, “permitieron optimizar el uso de las reservas disponibles, ampliar la cobertura desde sistemas de respaldo y reducir la extracción desde el embalse”.

Al respecto, Ferreri apuntó que la fuente de Paso Campanero, “que habitualmente da agua al 20%, 30% de la demanda de Minas, hoy está cubriendo cerca del 70% de la demanda”, mientras que la fuente de la represa Maggiolo, “que es la que abastece habitualmente a la ciudad de Minas, hoy está operando al 30%”. “Hay un conjunto de acciones que nos ha permitido, en un momento tan complejo, seguir brindando el servicio, y estando a la espera, obviamente, de que se produzcan las tan ansiadas lluvias”, afirmó el presidente de OSE.

Por último, la empresa pública informó que se seguirá “monitoreando la evolución del escenario y adoptando las acciones necesarias para preservar la continuidad del abastecimiento en la zona”.