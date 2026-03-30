El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla para múltiples departamentos del norte del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para este lunes por la tarde.

La alerta aplica para la totalidad de los departamentos de Rivera y Tacuarembó, y buena parte de los departamentos de Artigas y Salto. También parcialmente los departamentos de Cerro Largo (Isidoro Noblía); Paysandú (Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores) y Río Negro (Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro).

Desde el Inumet explicaron que el fenómeno se debe a una “perturbación atmosférica” asociada a la masa de aire húmeda que afecta nuestro país durante estos días. Explica que, producto de ello, son esperables cortos períodos de lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rachas fuertes de vientos.