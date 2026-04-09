Según estimó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en la versión preliminar del Balance Energético Nacional (BEN), el 98% de la energía eléctrica en nuestro país fue generada por fuentes renovables en 2025.

De acuerdo con el reporte, la generación de energía eléctrica en Uruguay el año pasado alcanzó los 15.855 gigavatios por hora, lo que indica de forma preliminar una reducción de de 7,84% respecto de los 17.204 gigavatios por hora observados el año pasado.

Asimismo, en el informe se desagregan los gigavatios por hora generados según las fuentes de generación: 38% provinieron de fuentes hidroeléctricas, 28% de plantas de generación eólica y 4% de fuentes de energía solar. Esto significa que, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la cartera, solo 2% de la energía eléctrica generada en 2025 tuvo origen en combustibles fósiles.

También otorga una primera vista de las potencias importadas que en 2025 alcanzaron los 632,8 gigavatios por hora, una suba considerable respecto a los 7,2 observados en 2024. De igual manera, las exportaciones se redujeron casi a la mitad de un período a otro: de 2026,2 a 1022,4 gigavatios por hora

Aún así, según indica un informe metodológico que el MIEM provee junto a las cifras, “el Balance Preliminar no sustituye al BEN, sino que constituye una primera aproximación a la información anual de oferta y demanda de energía a nivel nacional”.

Por otra parte, el reporte del MIEM revela el incremento en las importaciones de petróleo, que pasó de 10.864 miles de barriles en 2024 a 14.143,7 en 2025, un crecimiento de 30,19%. También de gas natural, del que se importaron 91,5 millones de metros cúbicos, 12% más que en el año anterior.

En contraparte, los resultados preliminares arrojan que disminuyeron las importaciones de los residuos de biomasa (-15,96%), gas licuado de petróleo (-61,23%), bioetanol (-56,53%), querosenos (-71,66%), biodiesel (-44,51%), fueloil (-47.43%) y coque de petróleo (-23,06%).