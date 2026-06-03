Imágenes para prevenir

El Centro de Tratamiento del Ébola en Munigi, una localidad de la República Democrática del Congo, exhibe carteles que enseñan cómo evitar el contagio de esa enfermedad. En mayo el país declaró una epidemia de ébola que motivó una alerta sanitaria internacional de la Organización Mundial de la Salud. Ayer, después de que se estudiaran cientos de casos sospechosos, la OMS informó que en total fueron confirmados 321 en el país: 48 personas murieron por la enfermedad y seis se recuperaron.