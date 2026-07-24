Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Carlos Enciso y Macarena Rubio, el 23 de julio, en la sede del Congreso de Intendentes, en Montevideo.

Nuevo titular del Congreso de Intendentes

El intendente de Florida, Carlos Enciso, asumió ayer la presidencia del Congreso de Intendentes por los próximos 12 meses. Después de la sesión, a la que asistieron, entre otros jerarcas, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse, Enciso dio una conferencia de prensa y destacó algunas de sus prioridades.

Llamó a atender problemas de “inequidad del interior en el desarrollo demográfico, económico” y “de inversiones”, e instalar “algunas comisiones rápidas de trabajo con el Poder Ejecutivo”. Se refirió a la necesidad de crear fideicomisos que permitan “atacar la problemática de la caminería rural” y otros elementos de infraestructura departamental que necesitan “un impulso”.

Orsi también habló con la prensa de la necesidad de “convencer a la inversión del potencial que tiene el territorio todo”, pese a que Uruguay sea un país “muy centralizado”.