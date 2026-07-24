Nuevo titular del Congreso de Intendentes

El intendente de Florida, Carlos Enciso, asumió ayer la presidencia del Congreso de Intendentes por los próximos 12 meses. Después de la sesión, a la que asistieron, entre otros jerarcas, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse, Enciso dio una conferencia de prensa y destacó algunas de sus prioridades.
Llamó a atender problemas de “inequidad del interior en el desarrollo demográfico, económico” y “de inversiones”, e instalar “algunas comisiones rápidas de trabajo con el Poder Ejecutivo”. Se refirió a la necesidad de crear fideicomisos que permitan “atacar la problemática de la caminería rural” y otros elementos de infraestructura departamental que necesitan “un impulso”.
Orsi también habló con la prensa de la necesidad de “convencer a la inversión del potencial que tiene el territorio todo”, pese a que Uruguay sea un país “muy centralizado”.