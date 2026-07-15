Refrescante final

“ESPECTACULAR ¡A LA FINAL! Una vez más, la @SEFutbol nos hace soñar. ¡Vamos España!”, escribió el presidente español, Pedro Sánchez, compartiendo en X un mensaje de la cuenta de la selección española masculina de fútbol que dice: “Pues al final vamos a vivir un... ¡VERANO EN NUEVA YOOOOORK!”, por la ciudad donde se jugará el domingo la final del Mundial 2026. El martes, tras el partido de cuartos de final en el que España le ganó 2-0 a Francia, miles de aficionados de la roja salieron a las calles de España a celebrar. Los festejos ocurren en medio de la ola de calor extremo que afecta a gran parte de Europa y en particular a la península ibérica, pero para los hinchas es un momento de infinita felicidad.