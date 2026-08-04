Bañados en disputa

Este lunes en la tarde, representantes del Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco, con el apoyo del PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, se reunieron con ediles de la Junta Departamental de Montevideo para presentar los argumentos de por qué no están de acuerdo con que se declare de interés departamental el proyecto de la empresa Bislun SAS que “quiere construir una urbanización de 228 hectáreas para sectores altos en los bañados de Carrasco”.

El proyecto de desarrollo urbano tiene prevista la construcción de 3.000 viviendas en el borde de los bañados, una zona de humedales protegida por las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Montevideo. Bislun SAS presentó en julio el proyecto ante la Junta Departamental con el objetivo de conseguir un cambio en la categorización del suelo, que está considerado suelo rural natural con el fin de conservar y proteger el área por su valor natural.