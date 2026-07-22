El túnel del tiempo

Trabajadores que están haciendo obras de reciclaje en una vivienda familiar ubicada sobre la calle Rivadavia esquina Washington Barbot, a escasos 100 metros del comienzo del Barrio Histórico, en Colonia del Sacramento, hallaron un aljibe de 4,80 metros de largo por tres de ancho y 2,15 de alto.

El hallazgo se produjo cuando los operarios perforaban el piso para construir una nueva cámara sanitaria. Tras romper una carpeta de hormigón de unos 15 centímetros de espesor, el terreno cedió y dejó al descubierto una construcción subterránea. La presencia del brocal y de uno de los conductos de ingreso de agua permitió identificar rápidamente la estructura como una antigua cisterna, parte del sistema completo de un aljibe.

Como la intervención se realiza por debajo del nivel del piso, “requiere un seguimiento arqueológico debido a que la propiedad se encuentra dentro del área de amortiguación del Barrio Histórico de la ciudad”, explicó la arqueóloga Ana Gamas, responsable del monitoreo arqueológico de la obra. Por su parte, la arquitecta Anabella Díaz Armand Ugón, que dirige la obra, dijo a la diaria que “el proyecto prioriza la conservación de la estructura existente y prácticamente no contempla ampliaciones”.

Gamas sostuvo que “técnicamente la cisterna corresponde al depósito donde se almacenaba el agua, mientras que el aljibe comprende todo el sistema de captación, conducción y extracción”. “Lo que hace especialmente significativo este descubrimiento es su estado de conservación”, indicó la arqueóloga. A diferencia de muchos aljibes encontrados en otras obras, que suelen aparecer completamente tapados de tierra y escombros, “esta estructura permanece prácticamente vacía, lo que permitirá obtener mayor información sobre su construcción y funcionamiento”, concluyó.