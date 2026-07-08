Lo que importa es lo que queda

El Mundial 2026 de fútbol masculino entró en sus fases finales y cada jornada que transcurre va dejando por el camino sacrificios, aspiraciones, favoritismos, pronósticos, planes de negocios y muchas cosas más. Están los que quedaron afuera antes de lo previsto, y quizás, sorpresivamente, como las tres selecciones de los países organizadores. Están los que quedarán afuera en los próximos días y están los que no pueden quedar afuera hasta el final, porque el éxito de la fiesta así lo requiere. No hay final preestablecida, pero difícilmente en el último partido se ausenten determinados ingredientes necesarios para hacer de la final una final. Este torneo, además, el primero con tantos equipos, será probablemente el último para una generación de ídolos que difícilmente vuelva a aparecer con la misma magnitud en el futuro. Algunos ya quedaron en el camino, otros no podrán dejar de estar.