A la espera de El Niño

La Organización Meteorológica Mundial, de Naciones Unidas, advirtió recientemente que el fenómeno climático El Niño se va a intensificar este año, generando temperaturas por encima de lo normal y alterando los sistemas de precipitaciones. En este marco, el Congreso de Intendentes (CI) informó en la comisión de Diputados que analiza la Rendición de Cuentas que solicitó una reunión con el presidente Yamandú Orsi para preparar la respuesta del Estado a la llegada del fenómeno, prevista para setiembre.

El presidente del CI, el nacionalista Carlos Enciso, dijo en ese ámbito que existe preocupación y se están “generando acciones” con el Poder Ejecutivo para “poder hacer las coordinaciones necesarias con el Sistema Nacional de Emergencias y con los organismos competentes frente a las inclemencias que estarían vinculadas a El Niño”.

El floridense agregó que los recursos para enfrentar este fenómeno son acotados y advirtió que “se estaría viendo como un efecto de varios meses, con lluvias acumuladas, con inundaciones y, aparentemente, también con vientos de gran importancia”. El intendente de Canelones, el frenteamplista Francisco Legnani, apoyó la inquietud y dijo que no es posible determinar ahora la magnitud del daño, pero El Niño “va a ocurrir”. Si bien “el mayor impacto va a estar sobre los departamentos del litoral, también puede alcanzar al país entero”, subrayó.