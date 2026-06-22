La tribuna de la calle

El frío no fue excusa para no ir a ver Uruguay-Cabo Verde a la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM) por la pantalla gigante del Centro de Información Oficial (IMPO). Con silla, sin silla, con almohadón, sin almohadón, parados, sentados, acostados, con mate, con bandera, sin gorro, por cábala, porque no llegaban a casa, porque estaban ellos, todo está o no está en 18 de Julio y Ejido. Para este Mundial, el tradicional servicio público de emisión de los partidos de Uruguay tuvo que ver con una alianza entre el IMPO, la IM y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que por ahora anunciaron los tres encuentros de la serie. El próximo: Uruguay-España, el viernes 26 de junio a las 21.00 en el estadio Akron de Guadalajara.