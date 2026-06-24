¡Mantenlo prendido fuego!

El santoral o calendario de los santos cristianos reserva el 24 de junio como la fecha del nacimiento de San Juan, conocido como el bautista, por haber bautizado a Jesús en las aguas del río Jordán. La tradición en diversos países de Europa reserva para la víspera de la festividad, es decir, para la medianoche del 23 de junio, una celebración que se asocia al sincretismo con pasados paganos y de ritos precristianos, ya que se trata de hacer una gran hoguera comunitaria en la que se queman objetos, cartas con mensajes y hasta en algunos lugares se pasa por encima del fuego con un salto. Simbólicamente, es un momento de purificación, pero sobre todo de comienzo de una nueva etapa. La tradición llegó desde Europa a América Latina, donde se sigue manteniendo y enriqueciendo cada 23 de junio por la noche.