Un prolongado último adiós

Carlos Indio Solari falleció el viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Buenos Aires. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una figura fundamental del rock argentino y dejó una huella imborrable en varias generaciones. El domingo continuaba su funeral, que, según Página 12, podría extenderse por un día más, debido a la cantidad de gente aglomerada para poder entrar a la capilla ardiente y porque su entorno transmitió que el velorio seguirá abierto “hasta que entren todos”. El medio argentino informó que se contabilizaron 15.000 personas por hora y que la concurrencia alcanzaría el millón de seguidores. Además, la seguridad del funeral pidió a los visitantes que no dejen más objetos porque “no hay prácticamente más lugar”.