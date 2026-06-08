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Velorio del Indio Solari, el 7 de junio, en Villa Domínico. · Foto: Mara Quintero

Velorio del Indio Solari, el 7 de junio, en Villa Domínico.

Foto: Mara Quintero

Un prolongado último adiós

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Carlos Indio Solari falleció el viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Buenos Aires. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una figura fundamental del rock argentino y dejó una huella imborrable en varias generaciones. El domingo continuaba su funeral, que, según Página 12, podría extenderse por un día más, debido a la cantidad de gente aglomerada para poder entrar a la capilla ardiente y porque su entorno transmitió que el velorio seguirá abierto “hasta que entren todos”. El medio argentino informó que se contabilizaron 15.000 personas por hora y que la concurrencia alcanzaría el millón de seguidores. Además, la seguridad del funeral pidió a los visitantes que no dejen más objetos porque “no hay prácticamente más lugar”.