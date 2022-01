Ya pasaron el Desfile Inaugural y el de Escuelas de Samba por un costado del tradicional escenario carnavalero del Parque Rodó, y quedará escrito como un hecho inédito en la historia de esta fiesta en nuestro país.

Con capacidad para 4.200 personas, el teatro Ramón Collazo recibe desde este martes a 38 conjuntos (21 murgas, cinco parodistas, cuatro humoristas, tres revistas y cinco lubolos) que participarán en el Concurso Oficial del carnaval, coorganizado por la Intendencia de Montevideo (IM) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu), que en esta edición rinde homenaje con su nombre al dos veces presidente Tabaré Vázquez.

La primera etapa del concurso, la correspondiente al lunes 24, tuvo que ser postergada por razones sanitarias, ya que Amables Vecinos y Araca la Cana no se pudieron presentar por casos positivos de covid-19 entre sus componentes, y se realizará al final de esta primera rueda, el miércoles 9 de febrero.

La de este martes 25 fue suspendida por lluvia. Esa segunda etapa del concurso debería haber contado con la actuación de la murga Mi Vieja Mula, los humoristas Sociedad Anónima y la murga La Clave.

Ingresos y protocolos

Este evento tiene previsto un aforo completo y se exige a los asistentes certificado de vacunación contra la covid-19, sin uso obligatorio de mascarillas. “Nos atenemos a los protocolos del Ministerio de Salud Pública [MSP] para espectáculos al aire libre”, dijo Pablo Barletta, gerente de Festejos y Espectáculos de la IM.

Además la IM y Daecpu elaboraron un protocolo de actuación para casos de covid-19 que funcionará como anexo al reglamento del concurso. De acuerdo con la disposición oficial, los conjuntos que tengan hasta 25% del plantel certificado por covid-19 deberán actuar en la fecha prevista. Para cubrir esas vacantes se habilitó la posibilidad de inscribir suplentes hasta las 17.00 del mismo día del espectáculo. Además, se eliminaron las penalizaciones de puntaje para las agrupaciones que no alcancen el mínimo de componentes establecido en el reglamento.

Jorge Lombardo, asesor de salud de Daecpu, explicó que la certificación abarca a las personas que tienen diagnóstico positivo y a las que deben hacer cuarentena, ya sea por síntomas o por haber sido contacto de un caso positivo y no estar vacunadas, ya que el nuevo protocolo del MSP explicita que “si sos contacto directo, no tenés síntomas y tenés las tres vacunas no tenés que aislarte”.

Si más de 25% de su plantel está afectado por la covid-19 en la primera o la segunda rueda, como ocurrió con Amables Vecinos y Araca la Cana, los conjuntos pueden actuar en la fecha pactada en las mismas condiciones mencionadas para el caso anterior, reprogramar o no actuar, según las circunstancias.

Pueden cambiar de fecha los conjuntos programados originalmente entre las etapas 1 y 5. Este es el caso de la murga Amables Vecinos, que fue la primera en modificar el fixture, porque tiene ocho casos de covid-19 activos en este momento, de acuerdo con el dato que brindaron a la diaria.

La situación es diferente para las agrupaciones que actúan en las etapas 6 a 11: si eligen no subir, pueden cancelar su actuación en esa rueda. Lombardo afirmó que esta decisión se tomó calculando con cuántos días cuentan para modificar el fixture. Si el conjunto no sube en la primera rueda, se le duplicará el puntaje de la segunda, y viceversa.

En el caso de la liguilla, los conjuntos deberán actuar en la fecha prevista sin importar el porcentaje de personas certificadas por covid-19. Por la extensión de esta rueda, la reprogramación no es posible, asegura el protocolo. Además, como el sistema de puntaje es diferente al de las ruedas anteriores, el jurado no podrá duplicar los puntos, es decir que quienes no suban al Teatro de Verano en la Liguilla no sumarán puntos.

Jurado

Ramiro Pallares será nuevamente el presidente del grupo evaluador, que estará integrado por Gerard Grimaud y Martín Duarte en voces, arreglos corales y musicalidad (rubro 1), Raquel Diana y Marcel García en textos e interpretación (rubro 2), Félix Correa en puesta en escena y acción escénica (rubro 3), Gabriela Barboza en coreografía y bailes (rubro 4), y Marianella Freire en vestuario y maquillaje (rubro 5). Funcionarán como alternos Pablo Taranto en el rubro 1, Mariana Escobar en los rubros 2 y 3, Christian Moyano en el rubro 4 (y titular en la categoría Revistas) y Victoria Falkin en el rubro 5.