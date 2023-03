Los ecos de una nueva consagración de C1080 en la categoría sociedades de negros y lubolos todavía resuenan por la peatonal Curuguaty. En una categoría, que mostró grandes espectáculos en el carnaval 2023, la comparsa de la familia Silva volvió a conquistar el título, de la mano de su espectáculo Madraza.

En su elenco Cuareim cuenta a partir de este año con una de las mejores voces solistas del candombe de un tiempo a esta parte: Darío Píriz. Su desembarco en C1080 se dio de la mano del maestro Juan Steiner, director musical del conjunto, con quien había compartido escenario en Yambo Kenia hace algunos carnavales.

Para Píriz, el primer premio del concurso era algo que venía siendo esquivo, por eso el domingo de madrugada, tras conocer el fallo, su emoción era incontenible: “Es una felicidad enorme, que no te puedo explicar. Está muy salado estar en la peatonal del candombe festejando un primer premio”.

El cantante dialogó con la diaria también sobre cómo vivió estos meses de armado del espectáculo y sobre su mensaje: “El proceso fue muy sentido. De muchísimo trabajo. Más en esta categoría, que demanda mucho. Y esa madraza representa a todas las madrazas que tenemos en nuestras casas. Mi madre es mamá vieja, además, así que imagínate lo que es para mí participar en este espectáculo”.

La propuesta del conjunto fue un homenaje a la reina de comparsa como una figura respetada en el candombe y en la comunidad: “Me encantaron los trasfondos que se tocaron, la parte de la religión [el afro, que él mismo interpretó], la presentación, en la que estuve en mi zona de confort haciéndole honor a Cheché Santos”.

Píriz tuvo el orgullo, además, de ser el solista que inicia la despedida de C1080, fragmento que históricamente interpretaba Waldemar Cachila Silva: “El que lo quiera renegar que lo reniegue, pero cualquier cantante de candombe de Uruguay quiere cantar este himno. Para mí es todo. Como quien dice, ya gané. Puedo pasar por otras comparsas mañana o quedarme acá, pero ya cumplí un objetivo”.

Preparativos de C1080 para su primer actuación en el Teatro de Verano, el 1° de febrero. Foto: Camilo dos Santos

“Mi madre me hizo escuchar siempre C1080. No te voy a mentir, cuando era más chico tenía una gran rivalidad con esta comparsa. ¿Por qué ocultarlo? Ellos lo saben. Pero cuando uno aprende que el candombe es un solo, no hay rivalidades”, añadió el artista, que está nominado a mejor interpretación vocal masculina del carnaval.

Respecto del nivel general de la categoría, Píriz aseguró que “viene creciendo”. “Hay algunas que tratan de ir por un camino más tradicional y otras que eligen innovar más. Y las dos cosas están bien. Para mí el arte no se puede juzgar. ¿Qué está bien y qué está mal? Obviamente es un concurso y hay un jurado que da su puntuación. Pero es candombe y hay que defender nuestra cultura”, concluyó.