Con mucha dinámica, diversión y entusiasta participación del público, el Desfile Inaugural de Carnaval se adueñó del Centro de Montevideo, donde miles se acercaron para acompañar a murgas, humoristas, parodistas, revistas y sociedad de negros y lubolos.

Unos minutos después de las 19:00, más temprano que de costumbre, comenzaron los movimientos en Plaza Independencia para dar el inicio al Desfile con los fuera de concurso. La comparsa Balele, murga Comodines, La Decana, Bafo da Onça, De Todas Partes, El Show de la 8 y Géminis abrieron la noche con su recorrido desde Andes hasta Plaza Cagancha. Cerca de ellos desfiló en un auto de época, la dupla de presentadores del Teatro de Verano, Álvaro Recoba y Paola Bianco, esta última debutante en ese rol. De esta manera se reeditó una vieja costumbre de muchos años atrás, cuando en el arranque del Desfile aparecía Servando Ruiz El Boyero saludando desde un vehículo.

También desfiló la gente de SUCAU (Sindicato de Carnavaleros), y el infaltable Carro Oficial del Carnaval, este año con una temática especial con motivo de los 300 años de Montevideo. El Carro exhibió figuras emblemáticas y anónimas de la historia de la ciudad, entre ellas Carlos Gardel, Rosa Luna y Obdulio Varela, y contó con el diseño y la dirección de Sebastián Suárez.

Yambo Kenia, el 25 de enero por 18 de Julio. Foto: Camilo dos Santos

A las 20:00 fue tiempo del comienzo del Desfile para los conjuntos oficiales, que tuvo un primer bloque compuesto por las sociedades de negros y lubolos y la primera tanda de las murgas. Valores, Yambo Kenia, Integración, La Sara del Cordón, La Gran Muñeca, La Trasnochada, La Nueva Milonga, Nos Obligan a Salir, Mi Vieja Mula y Asaltantes con Patente ya pusieron alta la vara de entrada en el nivel estético y de producción.

Carol Larraura, una de las vedettes de Yambo Kenia, comentó a la diaria previo al Desfile que estaba “ansiosa por salir a bailar. Son años y me encanta el carnaval. Lo llevo en la sangre de chiquita y es lo que amo hacer”. Para Aldo Novas, componente de Integración, “el inicio del carnaval es llegar para mostrar nuestra alegría y nuestras ganas de estar acá”. El bailarín se refirió también a la preparación del espectáculo, que viene un poco atrasada: “Ensayamos desde mitad de diciembre, pero le estamos metiendo mucho. Ensayos de tres, cuatro horas y después quedarse para más aprontes de los desfiles”.

Por su parte Sebastián Mederos, integrante y letrista de Mi Vieja Mula, comentó con gracia y sinceridad que esperaba "que no haya mucho calor, que no me de mucha sed, que el zapato nuevo no me lastime el pie, y con ansias de llegar al club para comer un asado”. La murga revelación de los últimos dos carnavales salió a la calle con Hagamos un pacto, donde hacen las veces de un bufete de abogados bastante particular.

Cuanto más cerca del punto final del recorrido, más abarrotado el público en sillas y veredas, y a su vez mayor el ida y vuelta del público con los conjuntos. En el segundo bloque desfilaron las revistas y la segunda tanda de murgas. Tabú, House, La Compañía, Madame Gótica, Gala 1985, Cayó la Cabra, Un Título Viejo, Queso Magro, Los Diablos Verdes, Gente Grande y A La Bartola ya dejaron su huella por la mimosa.

La Sara del Cordón, el 25 de enero por 18 de Julio. Foto: Camilo dos Santos

La noche fue dejando momentos imborrables. Uno de ellos, cuando subió al escenario Manuel Abrojo Cadenas, acompañando a La Nueva Milonga. Con 83 años, el mítico excupletero, bailó con su característico estilo de toda la vida, caracterizado además como en Niño pobre, cuplé que en 1985 fue parte del único primer premio que obtuvo la murga de la Unión hasta el momento.

Otro de los momentos más festejados en el último tramo del Desfile fue la llegada de Nos Obligan a Salir, donde Jimena Vázquez y Jimena Márquez provocaron las mayores risas. La dupla de cupleteras de la murga llegaron en bicicleta, caracterizadas como Carolina Cosse y María Inés Obaldía, y fueran recibidas por la misma Intendenta de Montevideo y su Directora de Cultura.

Los Choby’s no se quedaron atrás, y en ese tercer bloque donde pasaron los Humoristas, junto a Sociedad Anónima, Cyranos y Fantoches, el primer premio del año pasado, sorprendió con la presencia de Sheila. ¿Quién es Sheila? La ganadora de la rifa que hizo el conjunto durante el año, y que se ganó la posibilidad de salir en Carnaval. Pero no solo eso, desfiló en una especie de trono, cantando con un micrófono de mano, y su nombre es el título del espectáculo 2024.

Más murgas pisaron 18 de Julio. Jardín del Pueblo, La Cayetana, De Frente y Mano, Doña Bastarda, Curtidores de Hongos y Araca la Cana, en lo que fue una seguidilla de las representantes del interior. Paysandú, San Carlos y San José, las ciudades desde donde salen las tres primeras de esta tanda de la categoría más popular.

La red lumínica colocada especialmente para la ocasión a lo largo de todo el recorrido, fue objeto de permanentes fotos de los asistentes. Esa mezcla de innovación y tradición a la que apostó la Intendencia y que cambió con la línea que venían trabajando en los últimos carnavales. Al final del trayecto, en el kilómetro cero de Montevideo, espera el tablado acondicionado para que los conjuntos dejen un breve adelanto de sus espectáculos. Es el cuarto año que se arma, en función de que tenemos un carnaval “más de escenario”, y también porque es mucha la cantidad de gente que sigue el Desfile por televisión.

Desfile Inaugural del Carnaval, por 18 de Julio. Foto: Camilo dos Santos

Para Ramiro Pallares, de la Secretaría de Cultura de la Intendencia, el carnaval “el carnaval es una fiesta popular que tiene un alcance impresionante, que la gente espera y lo acompaña. Como política cultural pública, que esto tenga un atractivo mayor, es importante”. Pallares, quien además es el presidente del jurado del Concurso Oficial, destacó que “se trabaja mucho durante todo el año para llegar a esta instancia. En ese sentido, hay toda una apuesta de la Intendencia en el marco de la celebración por los 300 años”.

Carlos Nípoli, directivo de Daecpu, también habló con la diaria sobre lo que significa este comienzo: “Estamos muy felices. Esta es una noche importante para los carnavaleros, donde muestran la ropa que van a lucir, entre otras cosas. Viene con una fuerza este carnaval”. El Concurso Oficial tendrá su primera etapa el próximo lunes y las entradas para el Teatro de Verano ya están a la venta.

En el último bloque desfilaron los parodistas y las cinco murgas restantes. Zíngaros, Los Muchachos, Caballeros, Momosapiens, La Guardia Vieja, La Margarita y La Osa Rafaela, ya sobre la medianoche, con algunos claros en el sector de plateas, pero con la misma devoción por parte de la gente que permanecía en 18.

La selfie o video con sus figuras más queridas era un objetivo claro para los que siguieron el desfile pegado a la valla. Una de las más solicitadas en ese sentido, Florencia Infante, hace su debut en la categoría Revistas, de la mano de Tabú: “Estoy fascinada con salir en revista. Lo que pasa en el desfile solo lo podés entender desfilando. Por un rato todo está bien, la gente está en la calle, están nuestras familias. Es nuestra máxima fiesta popular”.

Un Título Viejo. Foto: Laura Sosa

Cynthia Patiño (Choby’s), una de las principales figuras del humorismo, señaló que la iniciativa de salir con Sheila, les permitió “conocer una persona que tiene otra visión del carnaval y que comparte sus vivencias desde otro lado. Estamos emocionados. Ayer tuvimos la Avant premiere y eso nos dio mucha energía para hoy”.

La misma emoción que mostró Carolina Favier, de Zíngaros, que encara un carnaval especial para su conjunto, que se embarcó en el desafío de hacer una parodia de Ariel Pinocho Sosa: “Fue un proceso muy emocionante por lo que conlleva la segunda parodia. Un año muy intenso, con muchos cambios, y hoy llegamos muy contentos y prontos para presentar lo que tenemos”. La artista resaltó que “disfrutar” del Desfile “es uno de los legados que dejó Pinocho. Es la apertura de la fiesta, por eso cuidamos todos los detalles”.

¡Salú’ carnaval! Quedó inaugurada la fiesta.