El 1° de febrero comienza Más Carnaval, la propuesta “popular, abierta, gratuita y solidaria” de carnaval alternativo del Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros de Uruguay (Sucau).

En 2023 Más Carnaval organizó más de 70 tablados en Montevideo y Canelones, además de algunas fechas en Maldonado y Rocha. Este año optaron por bajar la cantidad por cuestiones de gestión (que es absolutamente ad honorem), explicó a la diaria Soledad Castro Lazaroff, integrante de la Comisión de Género de Sucau y de la organización de Más Carnaval.

Va a haber tablados en San José, además de los departamentos de la edición anterior: “La idea es tratar de extender la experiencia a la mayor cantidad de lugares del país, entendiendo que el carnaval es un derecho”.

Nuevamente se hizo una convocatoria a colectivos artísticos y se anotaron más de 50, que conformarán las diferentes grillas de los más de 30 tablados que se montarán durante febrero. “Hay bandas, hay murgas, hay candombe, hay hip-hop, hay poesía; hay de todo. Eso es lo que diferencia a nuestro proyecto: no es solamente un festival de conjuntos de carnaval entendido clásicamente, sino que es un espacio de tablado donde pasa de todo”, en palabras de la organizadora.

Las intendencias de Montevideo y Canelones aportaron al proyecto en esta oportunidad, explicó Castro Lazaroff, cubriendo costos de transporte y fletes de equipos: “Nosotros entendemos que las intendencias deben estar al servicio de la sociedad civil, que es la que solicita tener carnavales. Que el carnaval suceda es una obligación cultural de los gobiernos y de las autoridades que administran los recursos culturales”.

Todos los tablados son abiertos y gratuitos, con pasada de gorra. Además, este año se puede aportar al proyecto a través de la plataforma Colectate. La información está disponible en redes sociales de Más Carnaval.

Cronograma, primer fin de semana de febrero

Viernes 2/2

Hora: 18.00.

Lugar: La Paz y Yaguarón.

Actúan: Palmito Encamino, Fabri Edwin, Benja Runco, Plena Comunera, La Gran Siete.

Sábado 3/2

Hora: 19.00.

Lugar: Centro Cultural Shangrilá.

Actúan: Palmito Encamino; No sé, no me importa; Curada Despanto, Leo Maslíah y María Bentancur, La Gran Siete.

Domingo 4/2

Hora: 19.00.

Lugar: Club Social, Deportivo y Cultural Unión - Toledo.

Actúan: Bardos, La Pensadera, Revista Épico, Los Espejos, La Gran Siete.

